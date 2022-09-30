Nobellik başarı ikinci rahim naklinde ikinci bebek dünyaya geldi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası 33 yaşındaki Havva Erdem'in 14 ayın sonunda bir kız bebeği dünyaya geldiğini duyurdu. Nobel'ik başarı öyküsü düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledildi. Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan hastası olan Havva Erdem, 24 Eylül 2021'de taburcu edildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havva Erdem'in sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "2011 yılında dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert'e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir suru ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel'e aday bir projedir. Türkiye'de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek getirdi. Bunun ardından bir Türkiye'nin ikinci rahim naklini Havva Erdem'e yaptık. İlk nakilden olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber dun 14 ayın sonunda geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Bir bebeği dünyaya geldi. Çok güzel sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu operasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nobel alanlar Türk ama Amerika'dan aldılar. Keşke listede bir Türkiye olarak bir tıp ödülü muhteşem olurdu diye düşünüyorum" dedi.

SERÜVEN 11 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yaptığı yüz, kol ve rahim nakilleri ile dünyada çığır açan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan serüven bundan 11 yıl önce başladığını söyledi. Derya Sert'e yaptıkları en başarılı rahim nakli ameliyatı sonrasında şuanda dünyada birçok ameliyat yapıldığını da belirten Özkan, "Bizim ameliyatlarımızın tenkitleri kullanılarak dünyada ameliyatlar yapılıyor. Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklıdır. Aileye uzun ömür diliyorum. Birçok aile için de umarım umut olur. Büyük bir ekip ve özveri gerektiriyor. Bize güvenen bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tıp düzeyinde de çok önemli bir ameliyat oldu. Bu tur nakillerde bebek sahibi olduktan sonra anne normal hayatına devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim Nobellimiz bu çocukların doğmasıdır. Derya Sert'ten olumlu sonuç alır almaz bunu biz ikinci hastaya uyguladık. Biz çalışmalarımızda daha etik davranıyoruz. Derya Sert operasyonu doğum camiasına da başka şeyler de kazandırdı. Teknik olarak burada tarif edildi. Türkiye Cumhuriyetinde herhalde dünyada bir organ nakli veya teknik tariflemede sanırım en üst düzeyde yer alacak konulardan bir tanesi olacak. 50 sene sonra burada yapıldığı yazılacak. Bu tur ameliyatlar çok önemlidir" dedi.

BAŞVURUSUNU BİZ YAPAMIYORUZ

Prof. Dr. Ömer Özkan Nobel ödüllük başarının başvurusunu kendilerinin yapamadığını söyledi. Ödülün Türkiye'den çıkmasının kendilerini onura edeceğini de belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Nobel ödülü Kuzey ülkelerinde belirleniyor. Aday gösterme kurulunda dünyada belirli yerler var. Daha da önemlisi o kurullara tek başına İsviçre'de bir profesör başvurabiliyor. Böyle bir hakkaniyetsizlik var. Olursa güzel olur. Bizim ülkemizden direkt çıkması bizi onure ederdi. Daha da önemlisi sağlıklı aldığınız bir hastayı üzerine bir şeyler katarak ailesine teslim etmektir" diye konuştu.

BEBEĞİMİZ SAĞLIKLI

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, "İlk rahim nakli sonrasında dünyaya gelen bebeğimiz büyüdü. 29 haftalık doğum yaptı. Bin 720 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi durumu iyi, doğumu başarılı geçti. Bebeklerim takibi ve doğumu farklıdır. Ne kadar güzel ki bebek doğdu şuanda yoğun bakımda takipte. En kısa zamanda annesine verilecek" açıklamasını yaptı. Çocuk hastalıkları ve Sağlığı Öğretim Görevlisi Hakan Ongun "Bebeğimiz yaklaşık 36 saat önce 29 haftalık ve 1 kilo 720 gram olarak doğdu. Bir sorun olmadı. Bebeğimiz kendi başına nefes alıyor. Anne sütü ile beslenmesine geçtik. Bir sorunumuz yok. 40-50 gün hastanemizde yatacak, daha sonra taburcu olacak" dedi.