Çocuklarda böbrek rahatsızlıkları ihmal edilmemeli

Kronik böbrek yetmezliği her yaş grubunda ve çocuklarda da görülebilen ciddi bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar her bir milyon çocuktan 3'ünde kronik böbrek yetmezliği olduğunu göstermiştir. Böbrekler vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için pek çok görev üstlenmişlerdir. Böbreklerimiz süzgeç görevi görerek kanımızda biriken zararlı maddeleri temizler ve vücudumuzdan uzaklaştırırlar. Bunun yanı sıra vücudumuzun su ve tuz dengesini sağlar, kan basıncını düzenler, kan yapımına yardım eder ve hatta kemik gelişimini düzenleyerek kemiklerimizin güçlü ve kuvvetli olmasını sağlarlar.

Vücudumuzdaki kalsiyum ve fosforun denge içinde olmasından da böbreklerimiz sorumludur. Böbreklerimizin üstlendiği bu görevleri yerine getiremediği duruma "böbrek yetmezliği" denilmekte ve böbreklerimizle birlikte daha pek çok organ sistemimizin çalışamamasına neden olmaktadır.

Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Nefroloji Uzmanı Kenan Yılmaz; Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği oldukça sessiz ilerler. Hastalığın teşhisinde, yapılacak basit bir idrar tahlili bile oldukça kıymetli bilgiler verebilir.

Çocuk Nefrolojisi doğumdan itibaren 18 yaşına kadar gerek doğumsal gerekse sonradan kazanılan böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Bize başvuran hastalarımız içinde en çok başvuru nedenleri arasında en çok idrar yolu enfeksiyonları, idrarda kan ve protein olması, böbrek taşları, nefrotik sendrom dediğimiz idrarda protein kaybı, yine doğumsal problemler bunlar içinde böbrek genişlemesi, tek böbrek, atnalı böbrek, vezikoüreteral reflü, kistik böbrek hastalıkları bulunmaktadır. Aynı zamanda ani gelişen veya uzun süreli var olan böbrek yetersizlikleri de bizim baktığımız hastalıklar içinde yer almaktadır.

Böbrek hastaları bize hangi şikâyetlerle başvurmaktadır?

Genelde idrarda yanma, ağrı, idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrarda kanama, kan basıncı yüksekliği çocuklarda sıklıkla görmekteyiz. Vücutta, yüzde, gözde şişme şikâyetleri ve genel olarak iştahsızlık, bulantı, kusma, yan ağrısı gibi şikâyetler de çoğunlukla bize başvurmaktadırlar. Böbrek hastalıklarının birçoğu aslında erken tanı ve tedaviyle düzelebilmekte iyileşebilmekte kronik böbrek hastalarına veya diyalize gitmeden önlenebilmektedir. Bizim bölgemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde böbrek taşları özellikle en sık rastladığımız hastalıklar arasındadır. Türkiye'de de kronik böbrek yetmezliğine neden olan sebepler arasındadır. Ancak erken tanıyla ve tedaviyle böbreklerde ciddi bir hasar oluşmadan tedavi edilebilmektedir. Koruyucu önlemler alınabilmektedir. Hastanemizde poliklinik servisinin yanında yatan hastalarımıza tedavi vermekteyiz. Yine hemodiyaliz ve periton diyaliz ünitelerimizde de hastaların diyaliz işlemlerini yapabilmekteyiz.

Böbrek hastalıklarından özellikle korunma amacıyla önerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesinin çok sıcak olması nedeniyle hastalarımız özellikle bol sıvı tüketimine dikkat etmeleri önemli hususların başında geliyor. Bir diğeri de gereksiz antibiyotik ve ağrı kesici ilaç kullanımından özellikle sakınmalarını öneriyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.