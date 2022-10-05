65 yaş üstünde Kovid sonrası alzheimer riski

KOVİD-19 salgını yavaş yavaş hayatımızdan çıksa da hastalığa yakalananlar arasında görülen sağlık sorunlarına ilişkin incelemeler devam ediyor. Yapılan yeni bir çalışmaya göre, Kovid geçiren 65 yaş üstü kişilerin alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı ciddi oranda artıyor. Araştırma ekibi, ABD'de Şubat 2020 ile Mayıs 2021 arasında tıbbi tedavi gören 65 yaş ve üstü 6 milyon 200 bin yetişkinin sağlık kayıtlarını analiz etti. Araştırma, Kovid geçiren 65 yaş üstü kişilerin enfekte olduktan sonraki bir yıl içinde alzheimera yakalanma olasılığının yüzde 80 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, koronavirüsün alzheimer hastalığının sıfırdan gelişimini mi tetiklediği yoksa ortaya çıkışını mı hızlandırdığına dair henüz fikir sahibi değil. Ekip, Kovid'in alzheimer hastalığı ve diğer nörodejeneratif bozukluklar üzerindeki etkilerini araştırmaya devam etmeyi planlıyor.