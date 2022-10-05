Sağlık alanında yapay zeka kullanımı yaygınlaşacak

Temmuz 2022'de akademik ve araştırma alanlarında iş birliği yapmak üzere protokol imzalayan YDÜ ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi (University of Sharjah) dört ortak projeye başladı. İki üniversite arasında yürütülen projelerden ilki, YDÜ'nün yapay zeka destekli "Çok Kriterli Karar Alma" modelini, dünyada sağlık süreçlerine uygulayan ilk merkez olarak açtığı Sağlıkta Yöneylem Merkezi ile edindiği tecrübeyi uluslararası alana taşıyacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Sahip olduğumuz araştırma ve ürün geliştirme kabiliyeti ile ürettiğimiz bilgiyi ürüne dönüştürerek insanlığa kazandırıyoruz. Geliştirdiğimiz 150'nin üzerindeki uluslararası iş birliği ile YDÜ'nün bu vizyonunu dünya ölçeğine de yayıyoruz. Sharjah Üniversitesi ile imzaladığımız iş birliği protokolü ile doğan yeni araştırma projelerimiz de bunun en güzel örneklerinden" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli üniversitelerinden Sharjah Üniversitesi ile Temmuz ayında akademik iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Hayata geçirdiğimiz dört ortak proje ile imzaladığımız iş birliği protokolü ilk meyvelerini verdi. Sharjah Üniversitesi yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde YDÜ bünyesinde kurduğumuz PCR Kit Üretim Labaratuvarının bir benzerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurmak için de mutabık kaldık. Ayrıca iki üniversite arasında öğrenci, bilimsel kaynak, araştırmacı ve öğretim üyesi değişim programları da başlatılacak" şeklinde konuştu.