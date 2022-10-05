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Giriş Tarihi: 5.10.2022 14:34

Türkiye’nin Güçlü Kozmetik Markası Maru.Derm Dünyaya Açılıyor

Türkiye’nin Güçlü Kozmetik Markası Maru.Derm Dünyaya Açılıyor

Türkiye’nin en önemli kozmetik markalarından birisi olan Maru.Derm Beautyworld fuarında oldukça etkin rol oynayan firmalardan birisiydi. 2023 yılı için koymuş oldukları ihracat hedefinin ilk adımlarını bu fuar ile atan Maru.Derm CEO’su Altuğ Aynur gelecek 5 yıl için bu büyük hedeflerden bahsetti.

Maru.Derm markası MaruDerm Group'a bağlı olarak kozmetik üretimi yapan Türk markalarından birisi: hammadde teminini Fransa'dan yapan markanın tüm ürünleri doğal ve güvenli içerikleri ile uzun vadeli faydalar sunuyor. Tehlikeli ve sert kimyasallardan uzak olan ve paraben ve hayvansal maddeler içermeyen tüm ürünler güven duyulan ve tercih edilen kozmetikler arasında yer alıyor. Yerli pazarda hedefledikleri konuma ulaşabilmeyi başaran Maru.Derm markası 5 yıllık bir planlama ile dünya pazarına açılıyor.



Yapılan Beautyworld fuarında bu hedeflerinden bahseden Maru.Derm CEO'su Altuğ Aynur 2023 yılı itibari dünyanın en az 20 ülkesinde aktif olmayı hedeflediklerini anlattı. 2023 yılı itibari ile ihracat için önemli bir kaynak ayırdıklarını ve bu kaynakların da desteği ile yurtdışı fuarlarına ve online BTB platformlarına etkin ve hızlı bir giriş yapacaklarından bahsetti.
Ve 2023 yılı itibari ile başlayacak olan ihracat sürecinde 5 yıl gibi bir sürede tüm dünya için 30 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti. Bu tür bir satış hedefi ile birlikte yeni yılda hem üretim hem de istihdam alanında da güçlenmelere gidileceğinden bahsetti.

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Türkiye’nin Güçlü Kozmetik Markası Maru.Derm Dünyaya Açılıyor
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