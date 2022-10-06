Cilt lekeleri çözümsüz değil

Yazın güneş ışınlarının etkisiyle cilt lekelenebiliyor. Yaz boyunca güneşin altında geçen saatlerden geriye akne izleri, melazma yani ciltte siyah veya kahverengi lekeler, cilt tonu eşitsizlikleri kalabiliyor. Başınız bunlardan biriyle bile dertteyse yalnız değilsiniz. Cilt lekeleri çok can sıkıcı ve tedavisi sabır gerektirebilir. Neyse ki, soğuk plazma teknolojisi ile pek çok farklı cilt problemini ortadan kaldırmak mümkün.Ergenlik sivilcelerini bir kenara bırakırsak, yetişkin aknesi gerçekten can sıkıcı olabilir. Aslında akne ve geride bıraktığı lekeler 30 yaşına kadar yetişkinlerin yarısından fazlasını etkileyen bir sorun. Bununla birlikte, güneş hasarının neden olduğu güneş lekeleri, yaşlılık ve doğum lekeleri, ciltte oluşan siyah ve kahverengi lekeler ve çok daha fazlası ciltte renk tonu eşitsizliklerine neden oluyor.Siz de cilt lekelerinden muzdarip bir yetişkinseniz, cilt bakım rutininize asitleri dahil ederek bu lekelerin görünümünü hafifletmeyi deneyebilirsiniz. Ancak daha etkili, hızlı ve uzun vadeli etkiler arıyorsanız, en doğru seçim profesyonel destek almak olacaktır.Cilt lekelerini baskılamanın en önemli yollarından biri, evde sabahakşam uygulayacağınız bakım rutininden geçiyor. Bu noktada, asitler gerçek anlamda ilerleme kaydetmenizi sağlayabilir. Topikal antioksidanlar sayesinde cildinizdeki koyu lekelenmelerin artmasını önleyebilir ve mevcut olanları hafifletebilirsiniz.C vitamini, cilt lekeleri için kullanabileceğiniz değerli bir vitamindir. Leke oluşumunu önlemeye, serbest radikallerin ciltte yarattığı hasarı azaltmaya ve eşitlenmiş bir cilt tonu oluşturmaya yardımcı olur. AHA ve BHA asitleri de cildinizin ihtiyacına göre hem akne oluşumunu önlemek hem de var olan lekeleri hafifletmek için faydalı bileşenlerdir ve cilt bakım rutininize mutlaka dahil edilmelidir.Ancak söz konusu cilt problemleri olduğunda pek çok farklı tür olduğundan, atılabilecek en doğru adım profesyonel yardım almaktır. Böylece, kendinizi uzman kişilere emanet edebilir ve doğru müdahaleler ile daha kısa sürede daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.Plazma gazının iyonize halini kullanan soğuk plazma teknolojisi, cilt kalitenize pek çok farklı şekilde fayda sağlar. Cilt tonunu iyileştirir, tekrarlayan inflamasyonu yani iltihaplanmayı önemli ölçüde azaltır, akne oluşumunu neredeyse durdurur, cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır, ciltteki bakteri yükünü azaltır.Soğuk plazma ayrıca kolajen sentezinde artış sağlayarak kırışıklıkları ve yaşlanmanın etkilerini daha az fark edilir hale getirir.Yazı geride bırakıp sonbaharı karşıladığımız şu günlerde, cilt yenileme ve cilt problemleriyle mücadele etmenin tam sırası. Cilt yenilemede hızlı ve etkili sonuçlar elde edebileceğiniz bir teknolojiye sahip olan soğuk plazma uygulaması, cilde kontrollü bir şekilde hasar vererek çalışır. Burada hedef, ciltteki kolajen üretimini tetiklemek ve cilt hücrelerinin kendilerini daha hızlı yenilemelerini sağlamaktır. Cildin yüzeyinde değil, alt katmanlarına plazma enerjisi göndererek çalışan soğuk plazma teknolojisi, ayrıca ciltteki iltihaplanmayı azaltan etkilere de sahiptir. Bu, yeni sivilce oluşumunu engellemek gibi pozitif etkilerinin de olduğu anlamına gelmektedir.Cilt yüzeyini sterilize etmek ve cildin kendini yenileme ve onarma hızını hızlandırmak gibi etkilerinin dışında, kolajen ve elastin üretimini tetiklediğinden ince çizgi ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtileri ve foto yaşlanmanın etkileriyle mücadele etmede de yardımcı bir teknolojidir. Cilt üzerindeki olumlu etkilerinin dışında; hızlı, etkili ve ağrısız olması nedeniyle de tercih edilmektedir. İşlemden sonra, hassas ciltlerde birkaç gün hassasiyet, kızarıklık, kabuklanma oluşabilir ve bunlar tamamen normaldir.Soğuk plazma teknolojisi, ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek için plazma enerjisini kullanan, lazer olmayan bir cilt yenileme ve gençleştirme yöntemidir. Maddenin dördüncü hali olan plazma gazını kullanır. Ayrıca steril edici özellikleri ve terapötik yani tedavi edici etkileri sayesinde ciltteki akne, tıkalı gözenekler ve siyah nokta gibi problemleri azaltmaya da yardımcı olur. Mezoterapi gibi diğer cilt tedavileriyle birleştirildiğinde etkilerini daha da artırabilir.Soğuk plazma teknolojisinde, cilde önce plazma enerjisi verilir. Bu, cildin seans sırasında kızarması ve hassaslaşması anlamına gelir. İşlemden sonra 1-2 saat boyunca hafif bir yanma hissedilmesi de normaldir. Bu, cildinizin onarılma sürecinin devreye girdiği ve yenilenme süresinin hızlandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, kolajen ve elastin üretimini tetiklediğinden ciltte yaşlanma karşıtı etkiler ve lifting sağlama gibi özelliklere de sahiptir.