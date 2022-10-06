’Çocuğum hasta ama grip mi oldu yoksa Kovid mi’ nasıl anlarım diyor musunuz?

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları artış göstermeye başladı. Türk TORAKS Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Gökdemir, "Kovid-19 da dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonlarla savaştığımız şu dönemde 'hasta çocuklardan diğer çocuklara bulaş olmaması için okula gönderilmemeli" dedi.

Aileler ise hastalanan çocuklarının soğuk algınlığı mı, grip mi, yoksa Kovid mi geçiriyor sorusunun peşinde. İşte ailelerin merak ettiği o hastalıklar:

Çocuklarda PCR testinin yapılarak pozitif çıkanların okula 7 gün gönderilmemesi gerektiğini belirten Prof. Yasemin Gökdemir, "Kovid-19 çocuklarda belirtilerini özellikle solunum yolları üzerinde gösteren ve soğuk algınlığı ve grip belirtilerine çok benzeyen bir klinik tablo oluşturur. Altta yatan kronik hastalığı veya obezitesi olan çocuklarda ağır hastalık ve hatta ölüme neden olabilir. Bazı çocuklarda herhangi bir belirti görülmezken bazı hastalarda daha şiddetli belirtiler gözlenir. Tat veya koku kaybı Kovid-19 enfeksiyonunda çocuklarda daha az sıklıkta görülebilir. Çocuklarda Kovid-19 klinik bulguları soğuk algınlığı ve grip ile benzer olabilir. Klinik bulgular ile etken saptanamaz. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularında PCR testi yapılması ve pozitif saptanan çocukların 7 gün süresince okula gitmemesini önermekteyiz" dedi.

ÇOCUKLAR YILDA 12 KEZ SOĞUK ALGINLIĞI GEÇİREBİLİRLER

Prof. Gökdemir, virüslerin soğuk algınlığında da rol oynadığını belirterek "Soğuk algınlığı yüzde yılın her mevsiminde görülmekle birlikte sıklıkla erken sonbahar ve geç ilkbahar mevsimleri arasında daha fazla görülüp, salgınlara neden olabilir. Bunda rol oynayan en önemli risk faktörü kalabalık ortamlarda yaşamdır. Özellikle kreş ve okula giden küçük çocuklar risk altındadır. Küçük çocuklar yılda ortalama 6-8 kez soğuk algınlığı geçirirler, yüzde 10-15 çocuk ise yılda ortalama 12 kez enfeksiyon geçirmektedir. İlk semptom sıklıkla hafif düzeyde ateş, ağrılı ve kaşıntılı boğaz olup bundan sonra burun tıkanıklığı ve burun akıntısı eklenir" ifadelerini kullandı.

GRİP BAZI ÇOCUKLARDA AĞIR GEÇER

Grip tablosunda ise çocuklarda titreme, ateş olduğuna dikkat çeken Prof. Gökdemir, bazı çocuklarda gribin ağır geçebileceğini belirterek, "İnfluenza virüsünün neden olduğu grip tablosu çocuklarda sıklıkla titreme, baş ağrısı ve vücut ağrıları ile aniden ortaya çıkan ateşli bir tabloya neden olur. Boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürük olabilir ve iştahta azalma görülebilir. Hatta bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal olabilir. Çocuklarda grip tanısı burundan sürüntü şeklinde alınan bir test ile influenza virüsü gösterilerek koyulur. Gripli çocukların çoğu evde bol sıvı, dinlenme ve istirahat ile iyileşir. Bazı çocuklarda grip ağır geçer, antiviral tedavi ve hastane yatışı gerekebilir" diye konuştu.

GRİP VE KOVID-19 AŞILARI UYGULANMALI

Türk TORAKS Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı virüslerin yayılımına ve aşılara dikkat çekerek, "Virüslerin direkt yayılmasını önlemek için enfekte veya şüpheli enfekte kişilerle temas sırasında yüz maskeleri takılması ve ellerin uygun bir şekilde sık olarak yıkanması gerekmektedir. Çocuklarda grip aşısının yıllık olarak yapılmasını öneriyoruz. Ülkemizde Kovid-19 aşısı çocuklarda 12 yaş ve üzerinde uygulanmaktadır. Hiç aşı olmayan, tek doz aşı olan veya 2 doz aşı olduktan sonra 6 ay süre geçen 12 yaş üzeri çocukların Kovid-19 aşısının uygulanmasını önermekteyiz" dedi.