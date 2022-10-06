GETAT Ünitesi, Erzincan’da hizmete başladı

Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesi, pandemi de ara verdiği hizmete tekrardan başladı. Ünitede ozon terapi, hacamat ve sülük tedavisi (hirudoterapi) uygulamaları yapılarak ağrısı olan hastalar 5 bin yıllık tedavi yöntemleriyle şifa buluyor.

Verilen hizmette Hacamat, ozon tedavi ve sülük tedavisi uygulamaları yapılıyor. Sağlık merkezi yolunda ilerleyen Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) üniteleri hizmet vermeye devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı bir çok vatandaşa hizmet veren GETAT ünitelerinde geleneksel tedavi yöntemleriyle vatandaşlar hizmet alıyor. Sertifikalı uzman hekimler tarafından hijyen kuralları dikkate alınarak tedaviler sürüyor. Geleneksel yöntemlere tedavi olmak isteyen vatandaşlar hastane ile görüşerek ozon terapi, hacamat ve sülük tedavisi gibi hizmetlerden yararlanıyor.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Necati Bulut, verdiği ozon terapisi tedavi hakkında bilgi vererek, sağlık açısından olumlu sonuçlar aldık. Gelen hastalarımız vücut olarak daha rahat oluyor sözlerine yer verdi.

Sülük tedavisi ve hacamat yapan Dr. Öğretim Üyesi Ersan Gürsoy da sülük ve hacamatta önemli olan çok kanın çıkmasının değil, tedavinin doğru bir şekilde uygulanmasının gerektiğini dile getirerek işlemlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Fransa'da yaşayan Erzincanlı gurbetçi Güler Koçer, eklem ve sırt ağrısıyla başvurduğu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ozon tedavisi yaptırdığını ve kendisi için iyi geldiğini belirtti.

GETAT (Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) birimi hakkında açıklamada bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız: "Bildiğiniz üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları farklı inanış ve kültürden, farklı teorilerden oluşan tıp, tedavi ve tanı uygulama merkezi burası. Burada şuan iki ekibimiz görev alıyor. Bu iki ekibimiz ile birlikte ozon tedavisi, hacamat ve sülük tedavileri uyguluyoruz. Hastanemizde şuan da gerek ozon terapi, gerekse hacamat ve sülük tedavilerini hijyenik ortamlarda, hijyenik koşullarda işin ehli hocalarımız ve sağlık personelimiz ile hastalarımıza sunuyoruz. Sağlık uygulama tebliğinde bu hizmetin tim Türkiye'de bir karşılığı var ve burada ki karşılık olan rakam hastanemize ödenerek burada ki hizmetten hastalarımız faydalanabiliyor" şeklinde konuştu.