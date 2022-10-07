Kişiye özel saç serumu ile kökten uca sağlıklı saçlar

Herkes sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak ister. Ancak modern şehir hayatından kaynaklanan stres, sağlıksız yaşam koşulları ve düzensiz beslenme; saçların güçsüzleşmesine, cansızlaşmasına hatta bir süre sonra geri gelmeyecek bir şekilde saç kaybına neden oluyor. Buna bir de genetik etkenler, ileri yaş, kronik sağlık sorunları, hormonal dengesizlikler ve yanlış kuaför uygulamaları da eklenince saç kaybının önüne geçmek oldukça zorlaşıyor. Çoğumuz pek önemsemiyoruz ancak saçlarımız da tıpkı vücudumuzun diğer organları gibi bakıma ve tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda imdadımıza güncel saç tedavileri yetişiyor ve saçlarımıza kaybettiği sağlığı, canlılığı ve parlaklığı yeniden kazandırıyor. Saç lazeri, PRP, Growth Factor, ACell ve mezoterapi gibi saç tedavileri, var olan saçları güçlendirip canlandırırken yeni ekilen saçların da hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Şimdi ise bu etkin ve güncel tedavilere, gücünü vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden alan IV Nutritions yani damardan beslenme destekli saç tedavisi eklendi.IV Nutritions tedavisi, saçımızın ihtiyaç duyduğu temel vitaminlerin serum halinde damardan direkt olarak vücudumuza verilmesi prensibine dayanıyor. Hem var olan saçları hem de eğer saç ekimi yapılmışsa yeni ekilen kökleri derinlemesine besleyen IV Nutritions destekli saç tedavisi, saçların kökten uca ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. Saç sağlığı için hayati öneme sahip biyotin, niasin (B3 vitamini), folik asit, çinko, C ve B gibi vitaminlerini içeren IV Nutritions serum, saçların güçlenip gürleşmesini, hızla uzamasını ve eğer saç ekimi yapılmışsa saçlı derinin kendini hızla yenilemesini ve iyileşmesini sağlıyor. İçeriği, kişinin saç yapısına ve ihtiyacına göre belirlenebilen IV Nutritions serumdaki biyotin saçı güçlendirirken çinko ekimin yapıldığı bölgedeki cildin hızla iyileşmesini sağlıyor. N-asetilsistein cilt altı bağ dokularını iyileştirirken B5 vitamini saç tellerini güçlendiriyor. "Vitamin kokteyli" olarak da adlandırabileceğimiz bu serum, saç dökülmesini ciddi oranda azaltırken saçın daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor.IV Nutritions destekli saç tedavisinin yenileyici etkisi kendini cilt üzerinde de belirgin bir biçimde gösteriyor. Vitamin bazlı serum cilde ihtiyacı olan nemi kazandırıyor. Besleyici ve yenileyici etkisiyle cilt lekelerinin ve kırışıklıkların görünümünü azaltıyor. Hava kirliliği, iklim ve mevsim geçişleri nedeniyle solgunlaşan cildimize canlılığını, parlaklığını ve diriliğini yeniden kazandırıyor.IV Nutritions destekli saç tedavisi cansız ve güçsüz saçlardan yakınan, kuaförlerin uyguladığı hatalı işlemler nedeniyle saçları eski parlaklığını yitiren ve saç kaybı yaşamaya yeni başlayanlar için adeta bir önleyici, kurtarıcı tedavi vazifesi görüyor. Vitamin deposu serum sayesinde saçlar, kritik bir aşamaya gelmeden kurtarılabiliyor. Böylelikle saç kaybının önüne geçilmiş oluyor. Estetik alanında "hair-nail serum" olarak da geçen IV Nutritions destekli saç tedavisi sadece saçların değil; sakal, kaş ve tırnakların da daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Saçlar gibi tırnaklar da parlak, güçlü ve canlı bir yapıya sahip oluyor.Kişiye özel hazırlanan vitamin bazlı IV Nutritions destekli saç serum tedavisi, damardan direkt olarak uygulanıyor. Vitaminlerin serum formunda damardan verilmesi, içeriğinin saçı besleyen kılcal damarlara yoğun bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Kılcal damarlardan ihtiyaç duyduğu vitaminleri alan kökler güçlenirken saç telleri kısa süre içinde sağlıklı, parlak ve canlı bir görünüme kavuşuyor. Saçın ihtiyacına göre haftada 1 olmak üzere 5 haftalık bir kür şeklinde gerçekleştirilen IV Nutritions destekli saç tedavisi 18 yaşından büyük herkese uygulanabiliyor.