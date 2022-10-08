Palyatif bakımın bilinmeyen kahramanları

HANGİ HASTALAR NASIL PALYATİF BAKIM ALABİLİR?

Palyatif bakım merkezlerinde daha çok hangi hastaların tedavi gördüğünü de açıklayan Özkaya, "İlerlemiş kronik hastalığı olan, bu nedenle hem fiziksel hem de psikososyal sorunları olabilecek hastalarda ağrı, beslenme sorunları, uyku ve solunum sorunları, kronik yara ve depresyon vb. olmak üzere, hayatını etkileyen tüm sorunların düzeltilmesine yönelik tedavi planlanır ve gerçekleştirilir. Hastalar evde sağlık birimleri, yataklı servisler, yoğun bakım, ayaktan poliklinikler veya acil servisten başvurmuş veya danışılmış hastalar olabiliyor" ifadelerini kullandı.