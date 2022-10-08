Palyatif bakımın bilinmeyen kahramanları

Her yıl Ekim ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Dünya Palyatif Bakım Günü'nde, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan palyatif bakım merkezlerinin önemine dikkat çekiliyor. Palyatif bakımın hem hastalar hem de hekimler tarafından çok fazla bilinmediğine dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Sorumlusu, Aile Hekimliği Uzmanı Doç. Dr. Hilal Özkaya, "Palyatif bakım tıpta bütüncül yaklaşımın ön plana çıktığı alanlardan biridir aslında. Palyatif bakımın amacı hayatı tehdit eden kronik hastalığı olan hastaların fiziksel, psikososyal tüm düzenlemelerini gerçekleştirek, hasta yakınını da önemseyerek hasta ve ailesinin hayat kalitesini artırmaktır" diye konuştu.
HANGİ HASTALAR NASIL PALYATİF BAKIM ALABİLİR?
Palyatif bakım merkezlerinde daha çok hangi hastaların tedavi gördüğünü de açıklayan Özkaya, "İlerlemiş kronik hastalığı olan, bu nedenle hem fiziksel hem de psikososyal sorunları olabilecek hastalarda ağrı, beslenme sorunları, uyku ve solunum sorunları, kronik yara ve depresyon vb. olmak üzere, hayatını etkileyen tüm sorunların düzeltilmesine yönelik tedavi planlanır ve gerçekleştirilir. Hastalar evde sağlık birimleri, yataklı servisler, yoğun bakım, ayaktan poliklinikler veya acil servisten başvurmuş veya danışılmış hastalar olabiliyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE 2015'TEN BERİ HİZMET VERİYOR
Bu merkezlerin Türkiye'de 2015 yılından beri resmi olarak hizmet vermeye başladığını dile getiren Özkaya, "Daha önceden çeşitli girişimler olmuşsa da 2010 yılında ülkemizde sağlık hizmetlerinde yer almış ve 2015 de resmiyet kazandı. Hastanemizdeki merkezimiz ise açıldığı 2020 yılından beri hizmet veriyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldığından beri palyatif bakımda da fark yarattı. Hastanemiz tam teşekküllü bir referans hastanesi olması nedeniyle palyatif bakım planlarken gerekli tüm branşlardan destek alabiliyoruz" şeklinde konuştu.
BU MERKEZLERDE YALNIZCA ÖLÜMCÜL HASTALAR TEDAVİ EDİLMİYOR
Palyatif merkezine yalnızca ölümcül hastaların gelmediğini vurgulayan Özkaya, şunları söyledi: "Bu özellikte olan hastalarımız az sayıda bir kısmını oluşturuyor. Palyatif bakımda tüm kronik hastalıklarda hayat kalitesini artırıcı ve semptomlarını giderici tıbbi tedavi ve bakım veriliyor. Bu hastalar solunum yetmezliği, kanser, demans, inme veya diğer nörolojik hastalıklara sahip ancak önlerinde uzun ömür beklentisi olan hastalar da olabiliyor. Birçok hastamızı hayat kalitelerini artırarak ve yakınlarını bilgilendirerek buradan taburcu ettik. Şu anda da tedavi etmeye devam ediyoruz."
"HAYATA KARŞI YENİDEN GÜLEN YÜZLE BAKABİLİYORLAR"
Her gün kendilerini duygulandıran ve etkileyen olaylarla karşılaştıklarını belirten Özkaya, şöyle devam etti: "Pek çok hastamız yaşadığı semptomlar nedeniyle ümitsiz olabiliyor. Bundan sonra hep bu şekilde yaşayacağını düşünürken ağrısı, beslenme sorunları, kronik yarası veya solunum sorunları düzelince hayata karşı yeniden gülen yüzle bakabiliyor."