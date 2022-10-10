Gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik dayanıklılığı için eğitim seferberliği

Bakanlığın hayata geçirdiği, "Gençlik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Dayanıklılığın Güçlendirilmesi" çalışmaları, salgın sonrasında genç neslin iyilik halinin güçlendirilmesi için yeni müdahalelerle devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde, diğer kurum ve kuruluşların destekleriyle bu sene, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik bir çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, mayıs ayından bu yana 81 ilde, il kurulları toplantılarını tamamlandı, gençlerle çalışan tüm yurt personeline yönelik eğitim verildi.

"Gençlerle Çalışmak" konulu 250 eğitime, yaklaşık 8 bin 500 yurt personeli katıldı.

Üniversitelerin açılmasıyla özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran gençlerin yeni bir şehre, okula ve hayata uyumlarını artırmak amacıyla yine 81 ilde gençlere yönelik etkinlikler başlatıldı.