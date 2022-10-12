Cosmedica Clinic: Türkiye’de saç ekim teknikleri

Dolgun parlak ve gür saçlara sahip olmak isteyenler saç ekimi tekniklerini kullanarak özgüvenini geri kazanmayı hedefliyor.



Kozmetik Sorun Saç Dökülmesi

Kadın ya da erkeklerin yaşadığı kozmetik bir sorun olan saç dökülmesi Cosmedica Clinic tarafından uygulanan tekniklerle sorun olmaktan çıkıyor. Yenilikçi ve gelişmiş teknikler saçların uzamasını desteklerken iz bırakmadan kısa süre içerisinde konforlu bir operasyon geçirme imkanını sağlıyor.

Saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden birisi ilerleyen yaştır. Ancak çoğu zaman kalıtımsal hastalıklar ve genetik faktörler de saçların normalden çok daha fazla dökülmesine sebep olur. Yanlış beslenme ya da sigara ve alkol kullanımı saçların dökülmesini hızlandırırken stres tüm bedeni olduğu gibi saçları da olumsuz etkiler.



İz Kalmadan En İyi Sonuç

Yaşanan dönemsel saç dökülmeleri ortalama 100 tel saçın doğal olarak döküldüğünü kabul eder ancak bu sürecin uzaması problemin ortaya çıktığını gösteren belirtidir. Özellikle bazı bölgelerde kelleşmenin başlaması ve belirgin hale gelmesi kişilerin özgüven kaybı yaşamasına neden olur.

Saç ekimi operasyonları kullanılan son teknoloji ve deneyimli doktorlar sayesinde en az acı ve iz kalmadan en iyi sonucu elde etme olanağı sağlar. Kullanılan teknikler ile birlikte doktor tarafından tavsiye edilen tedavi sonrasında 6 ay ile bir yıl içerisinde başarılı sonuçlara ulaşılır.



"Bu bir ilandır"