Doktor Levent Acar: Saç ekimi yaptırırken dikkat edin

Doktor Levent Acar bu konuda saç ekim yönteminin uygulanamayacağı kişilerin daha dikkatli olması uyarısında bulundu. 21 ve 22 yaş sonrasında kalıcı ve sağlıklı saç ekim süreci gerçekleştirilir.



Saç Ekimi Kimlere Uygulanmaz?

Donör bölgesinde saç olmayan ya da doğuştan saçsız olanlar için yöntem uygulanamaz. Aynı zamanda yüksek tansiyon ya da diyabet gibi bazı hastalıklara sahip olanlar için de saç ekim işlemleri ancak doktor onayı ile gerçekleştirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken hassasiyetler önemsenerek saç ekimi işlemi yapılmalıdır.

Kişi saç ekimi yaptırmadan önce hasta kesinlikle bir uzman tarafından kontrol edilmeli ve uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Saç ekim işlemi uygulanmayacak kriterlere sahip olanların kesinlikle yöntemi kullanmaması gerekir.



Tüm Önlemler Alınmalı

Hemofili hastalığına sahip olanlar operasyon öncesi kan testi yaptırmalıdır çünkü risk oluşturulabilecek durumlarda hasta için kan pıhtılaşma ilaçları kullanılabilir. Saç ekimi operasyonu öncesinde kişiler kesinlikle çeşitli kan tahlillerini ve tetkiklerini yaptırmalı.

Doktor tarafından operasyon için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Uygulamadan önce uzman doktor tarafından alınan saç analizlerinin kalitesi ile birlikte donör bölge ve ekim bölgesi incelenir. Donör bölgeden alınan köklerin kel bölgeyi kapatmaması durumunda kesinlikle saç ekim operasyonu yapılmamalı.



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