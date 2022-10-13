Bilim kurulu üyesinden Covid-19 uyarısı

Güz mevsiminin gelmesiyle Covid-19 vaka sayılarında artış beklendiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Tevfik Özlü, "Yaz mevsiminin bitmesiyle insanlar tatilden dönmeye başladı, okullar açıldı. Toplu taşımalarda yük arttı. Havalar soğudu. İnsanlar kapıları, pencereleri kapatıyor. Artık kapalı alanlar iyi havalandırılmıyor. Dolayısıyla Covid-19 riski artmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ki vakalarda ciddi artış olduğunu söyleyen Özlü, önümüzdeki ay itibariyle Türkiye'de vaka sayılarının artış görülebilir. Sadece Covid-19 için değil, grip ve diğer solunum enfeksiyonlarına neden olan virüslerin de bu mevsimde yükselişe geçtiğini biliyoruz. Genelde Aralık - Ocak gibi bir pik oluşur, sonra da azalır. Nisan - Mayıs ayları gibi tekrar kaybolur. Covid-19 artık döngüsel sürece girdi" diye konuştu.

TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKILMAMALI

Genel itibariyle bakıldığında artık virüs kendini mutasyonlarla değiştirdi. 2020'de, 2021'de karşılaştığımız virüs gibi değil. Artık daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Fakat bilindiği üzere yine de hele de kış aylarında tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Kapalı ve toplu alanlarda fazla kalınmamalı, evler sürekli havalandırılmalı, tedbirleri elden bırakılmamalı" dedi.