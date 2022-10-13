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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:50 Son Güncelleme: 13.10.2022 10:50

En Çok Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Fazla Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye'de Kaç Kişide Var?

En Çok Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Fazla Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye’de Kaç Kişide Var?

Genellikle ameliyatlarda hasta için kan nakli gerekir. Böyle durumlarda hastanın kan grubu büyük önem teşkil eder. Her insanın kırmızı kan hücrelerinin içerdikleri maddelere göre 4 ana gruba ayrılır. Kan gruplarının bir tanesi tüm gruplardan kan alabilirken diğerleri bir ya da iki kan grubundan kan alabilir. Bu nedenle hastanın kan büyük öneme sahiptir. Biyoloji ve fen dersleri gören öğrenciler ‘dünyada en fazla bulunan kan grubu hangisi, en çok bulunan kan grubu’ gibi soruların cevabını ararlar.

Dört ana gruba ayrılan kan grupları, RH pozitif veya RH negatif olmak üzere ikişer gruplar halinde toplamda 8 adet kan grubu yaygındır. Bu kan gruplarından hariç nadir bulunan kan grupları da vardır. Ancak bunlar istatistiklere dahil edilmez. Dünyada yalnızca 43 kişide bulunan Rhnull kan tipinde hiç antijen bulunmaz. Bu kişilerin sadece 9 aktif olan bağışçısı bulunur. Halk arasında az bulunduğundan dolayı altın kan olarak bilinir.

Dünyada en çok bulunan kan grubu hangisi?

Dünya genelindeki istatistiklere göre;

- Her 100 kişiden 40'ı 0 RH+

- Her 100 kişiden 7'si 0 RH-

- Her 100 kişiden 34'u A RH+

- Her 100 kişiden 6'sı A RH-

- Her 100 kişiden 8'i B RH+

- Her 100 kişiden 1'i B RH-

- Her 100 kişiden 3'ü AB RH+

- Her 200 kişiden 1'i AB RH-

Türkiye'de En Fazla Bulunan Kan Grubu Nedir?

Ülkemizde kan bağışına büyük önem ve ilgi gösterilir. Kızılay gibi büyük bir yardım kuruluşunun şehirlerin her noktasında kan bağışı için stantları bulunur. Bu stantlardan insanlar istedikleri anda kan bağışı yapabilir.

Türkiye genelinde en sık rastlanılan kan grubu A RH Pozitif olarak bilinir. İstatistiklere bakılarak halkın %39 oranı ile A RH+ en çok bulunan kan grubu olarak karşımıza çıkar. Ülkemizdeki diğer kan gruplarının bulunma oranları çoktan aza şu şekildedir:

- Her 100 kişiden 39'u A RH+

- Her 100 kişiden 29'u 0 RH+

- Her 100 kişiden 14'ü B RH+

- Her 100 kişiden 6'sı A RH-

- Her 100 kişiden 5'i AB RH+

- Her 100 kişiden 4'ü 0 RH-

- Her 100 kişiden 2'si B RH-

- Her 100 kişiden 1'i AB RH-

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En Çok Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Fazla Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye'de Kaç Kişide Var?
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