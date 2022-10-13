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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:49 Son Güncelleme: 13.10.2022 10:49

En Zor Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Nadir Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye'de Kaç Kişide Var?

En Zor Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Nadir Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye’de Kaç Kişide Var?

Acil herhangi bir durumda tüm insanların en önemli ortak ihtiyacı kandır. Bir kaza anında ya da bir yaralanma durumunda kan kaybı olduğu zaman, kanlar oldukça zor bulunur. Özellikle kan grubu nadir bulunan insanların kana ihtiyacı olduğunda bu durum daha zor hale gelir. Bu nedenle insanlar bu gibi durumlarda önlem almak amacıyla kan gruplarını bilmelidirler. Eğer bireyler dünyada en az ve en zor bulunan kan gruba sahiplerse günlük hayatlarında dikkatli olmalıdır.

Kan grupları bireylere ailelerinden kalan bir mirastır. Temel olarak 4 farklı kan grubu vardır. Bu 4 temel grup; A, B, AB ve 0 gruplarıdır. Bu grupların her birinin Rh+ ve Rh- olarak 2 grubu bulunur. Bu gruplarla beraber toplamda 8 kan grubu bulunur. Bu gruplar A Rh+, A Rh-, 0 Rh+, 0 Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve son olarak AB Rh- gruplarıdır. Bu grupların dağılım oranları birbirinden farklıdır. Bu nedenle dünya üzerinde en az ve en çok bulunan kan grupları bulunur.

Dünyada En Az Bulunan Kan Grubu Hangisi?

Dünya üzerinde en çok bulunan kan grubu 0 Rh+ olarak karşımıza çıkarken en az bulunan kan grubu AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Diğer grupların sıralaması ise şu şekildedir:

  1. 0 Rh+ %40 oranında
  2. A Rh+ %34 oranında
  3. B Rh+ % 8 oranında
  4. 0 Rh- %7 oranında
  5. A Rh- %6 oranında
  6. AB Rh+ %3 oranında
  7. B Rh- %1 oranında
  8. AB Rh- %0.5 oranında bulunur.

Türkiye'de En Az Bulunan Kan Grubu Hangisi?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan bireylerin kan grupları arasında en çok bulunan kan grubu A Rh+ olarak, en az bulunan kan grubunu ise AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde karşılaşılan kan grubu sıralaması ise şu şekildedir:

  1. A Rh+ %37 oranında bulunur.
  2. 0 Rh+ %30 oranında bulunur.
  3. B Rh+ %14 oranında bulunur.
  4. AB Rh+ %7 oranında bulunur.
  5. A Rh- %5 oranında bulunur.
  6. 0 Rh- %4 oranında bulunur.
  7. B Rh- %2 oranında bulunur.
  8. AB Rh- %1 oranında bulunur.

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En Zor Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Nadir Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye'de Kaç Kişide Var?
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