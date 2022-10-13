En Zor Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Nadir Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye’de Kaç Kişide Var?

Kan grupları bireylere ailelerinden kalan bir mirastır. Temel olarak 4 farklı kan grubu vardır. Bu 4 temel grup; A, B, AB ve 0 gruplarıdır. Bu grupların her birinin Rh+ ve Rh- olarak 2 grubu bulunur. Bu gruplarla beraber toplamda 8 kan grubu bulunur. Bu gruplar A Rh+, A Rh-, 0 Rh+, 0 Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve son olarak AB Rh- gruplarıdır. Bu grupların dağılım oranları birbirinden farklıdır. Bu nedenle dünya üzerinde en az ve en çok bulunan kan grupları bulunur.
Dünya üzerinde en çok bulunan kan grubu 0 Rh+ olarak karşımıza çıkarken en az bulunan kan grubu AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Diğer grupların sıralaması ise şu şekildedir:
Türkiye sınırları içerisinde yer alan bireylerin kan grupları arasında en çok bulunan kan grubu A Rh+ olarak, en az bulunan kan grubunu ise AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde karşılaşılan kan grubu sıralaması ise şu şekildedir: