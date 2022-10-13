En Zor Bulunan Kan Grubu - Dünyada En Nadir Bulunan Kan Grubu Hangisi, Türkiye’de Kaç Kişide Var?

Kan grupları bireylere ailelerinden kalan bir mirastır. Temel olarak 4 farklı kan grubu vardır. Bu 4 temel grup; A, B, AB ve 0 gruplarıdır. Bu grupların her birinin Rh+ ve Rh- olarak 2 grubu bulunur. Bu gruplarla beraber toplamda 8 kan grubu bulunur. Bu gruplar A Rh+, A Rh-, 0 Rh+, 0 Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve son olarak AB Rh- gruplarıdır. Bu grupların dağılım oranları birbirinden farklıdır. Bu nedenle dünya üzerinde en az ve en çok bulunan kan grupları bulunur.

Dünyada En Az Bulunan Kan Grubu Hangisi?

Dünya üzerinde en çok bulunan kan grubu 0 Rh+ olarak karşımıza çıkarken en az bulunan kan grubu AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Diğer grupların sıralaması ise şu şekildedir:

0 Rh+ %40 oranında A Rh+ %34 oranında B Rh+ % 8 oranında 0 Rh- %7 oranında A Rh- %6 oranında AB Rh+ %3 oranında B Rh- %1 oranında AB Rh- %0.5 oranında bulunur.

Türkiye'de En Az Bulunan Kan Grubu Hangisi?

Türkiye sınırları içerisinde yer alan bireylerin kan grupları arasında en çok bulunan kan grubu A Rh+ olarak, en az bulunan kan grubunu ise AB Rh- olarak karşımıza çıkar. Ülkemizde karşılaşılan kan grubu sıralaması ise şu şekildedir: