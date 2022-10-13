Vakum terapiyle ameliyatsız Brezilya modeli kalça

Neredeyse her kadın dik, şekilli ve sıkı kalçalara sahip olmak ister. Bunun için sağlıklı beslenme ve sıkı bir egzersiz programı şart. Ancak günümüzde vücut şekillendirme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde artık cerrahi bir işleme gerek kalmadan daha sıkı, dik ve şekilli kalçalara sahip olabilirsiniz.Bu teknolojiler, genellikle yağları parçalayarak çalışır. Ardından parçalanan bu yağları yeniden konumlandırmak şekilli ve dik bir kalça haline getirmek için kullanılır. Kalça bölgesine uygulanan bu işlemler, aynı zamanda kolajen üretimini uyarmaya, selülitleri azaltmaya ve cilt tonunu iyileştirmeye de yardımcı olur.Diyet ve egzersiz, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin birinci yoludur. Aynı zamanda kilo verirken egzersizlerle de sıkılaşabilirsiniz. Ancak sarkan bir kalçayı düzeltmek için diyet ve egzersiz yapmak yeterli olmayabilir. Doğru bir teknoloji ile yapılacak ameliyatsız popo dikleştirme protokolleri, kalçaları sıkılaştırma, kontur kazandırma ve şeklini iyileştirmeye yardımcı olabilir.Elektromanyetik dalgalar gibi teknolojilerden yararlanılan bu işlemler, kalça bölgesini sıkı bir hale getirerek kalçaların şekillenmesini sağlar.Brezilyalı kadınların kalçaları, sıkı, şekilli ve dolgundur. Bugün dünya üzerinde pek çok ünlü isim, Brezilyalı kadınlar gibi kalçalara sahip olmak için o bölgeye yağ transfer edilen cerrahi bir prosedürden yararlanıyor.Kendini kadınların hayatlarını güzelleştirirken kolaylaştırmaya adayan biri olarak, dolgun ve sıkı kalçalara nasıl sahip olabilirsiniz diye düşünüp aylarca araştırmalar yaptım. Bugün hala uyguladığımız vakum terapisinden gerçekten olumlu geri dönüşler alıyoruz. Vakum terapisi, kalçaları ameliyatsız ve sporsuz bir şekilde dikleştirmek ve şekillendirmek için aslında devrim niteliğinde bir tekniktir. En önemli faydalarından biri, cildin esnekliğini artırması ve ilk uygulamadan sonra bile kalçalara yüzde 70'lik bir dolgunlaşma ve hacim kazandırmasıdır. Lenfatik akışı iyileştirdiği için cilt tonunu onarmaya da yardımcı olur.Kadınlar için şekilli kalçalar her zaman çekici bir özelliktir. Danışanlarımızın çoğu, diyet ve egzersiz ya yapamıyor ya da verim alamıyor ve bunun sonucunda bizim özel protokollerimizi tercih ediyor. Bununla birlikte, bazen kadınlar önceden yuvarlak ve şekilli bir kalçaya sahip olsalar bile zamanla cilt elastikiyetini kaybettikleri için sarkmalar olabiliyor. Kalçalarınızın yeniden form kazanmasını istiyorsanız vakum terapi yardımcı olabilir. Aynı zamanda sarkmaların çok yüksek boyutta olduğu ve yeterli dokunun olmadığı kişilere yağ enjeksiyonu ve cerrahi gibi seçenekler önerilebilir.Vücut şekillendirmede bu tarz terapilerin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri, ameliyatsız ve ağrısız olmasıdır. Ayrıca kalçalara hacim ve dolgunluk katması, daha genç ve feminen görünen vücut hatları sağlaması, popodaki selülit görünümünü azaltması, kişinin özgüvenini artırması, doğal ve kısa uygulama süresi ve uzun vadeli sonuçlar sağlaması gibi faydaları da vardır. İlk uygulamadan sonra bile belirgin sonuçlar sağladığı için uzun bir zamandır cerrahiye iyi bir alternatiftir. Egzersizin sonuç vermediği kişiler tarafından da tercih edilebilir.Vakum terapisi, kalçadaki yağ fazlalıklarını azalttığı ve bölgenin şekillenmesine yardımcı olduğu için selülit görünümünü hafifletmeye de yardımcı olabilir. Bölgedeki kan dolaşımının ve lenfatik sistemin hızlandırılması, hem gerginliğin azalması hem de selülit görünümünün hafiflemesi için faydalı olacaktır.Bölgesel incelme ve vücut şekillendirme cihazları söz konusu olduğunda, etkilerin maksimum seviyede tutulabilmesi için işlemden sonra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin, gün içinde en az 2-3 litre su içmek, parçalanan yağ hücrelerinin lenfatik sistem aracılığıyla vücuttan atılmasını sağlayacaktır. Hareketli bir yaşam sürmek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek de yapmanız gerekenler arasındadır. Yağ hücrelerini doğal olarak atmanın etkili yollarından biri de düzenli vücut fırçalamadır. Lenfatik masajlar da yağ hücrelerinin uzaklaştırma sürecini hızlandıracaktır.