Dünyada ender görülen doğum Bursa’da gerçekleşti! 8 yıllık diyaliz hastası kadın ikiz bebek doğurdu

Bursa'da yaklaşık 8 yıl önce diyaliz hastası olan Sare Oto, belirlenen haftalık diyaliz saatlerine bağlı olarak tedaviye gidip geldi. Ancak genç kadının doktorları 5 ay önce beklenmedik bir gelişmeyle karşılaştı. Sare Oto'nun 15 haftalık hamile olduğu anlaşıldı. Hemen aileyle konuşup doğumun risklerini anlatan doktorlar, Oto ailesinin doğumdaki ısrarı karşısında adeta teyakkuza geçti. Büyük bir titizlikle takip edilen genç kadın tek yumurta ikizleri kızlarını sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

LİTERATÜRDE ENDER GÖRÜLÜYOR

Sare Oto'yu 8 yıldır takip ettiğini ve haziran ayı gibi planlanmayan bir gebeliği fark ettiklerini belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Ayar, Doç. Dr. Ayar, "Gebeliğin anlaşılmasından hemen sonra eşiyle oturup, nasıl devam ettirmeleri gerektiğini riskleriyle beraber paylaştık. Oto ailesi, gebeliği sonuna kadar devam ettirmeye kararı verdi ve bu süreci hastanede başlatmış olduk. Burada asıl şaşırtıcı olan, hastanın tek yumurta ikizi gebeliği olmasıydı ve dünya genelinde nadir rastlanan bir şeydi. Bu tarz gebelikler ülkemizde ve dünyada çok nadir görülüyor. Bu süreçte tabii ki biz perinatoloji, kadın doğum ve kardiyoloji alanlarında değerli hocalarımızdan yeterli desteği aldık. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Süreç sonunda hastamızın 31 hafta ve 2'nci günde doğumu gerçekleşmiş oldu. Çok şükür bebeklerimiz ve anne sağlıklı. Kontrolleri devam ediyor" dedi.

TÜM DOKTORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sare Oto'nun eşi Mehmet Oto, eşinin hamileliğini 4'üncü ayına girerken öğrendiklerini ve bundan sonra da bir şekilde riske girerek doğumu gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Mehmet Oto, "Başından beri en ince detayına kadar bütün hastaneyi seferber ederek bu sürece ulaşmamızı sağladılar. Başta Yavuz Hoca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.