Saçlarınıza lazerle sağlıklı dokunuş

Saçınızı ekmeden çoğaltmak mümkün. Evet, doğru okudunuz. Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birlikte gelişen yöntemler sayesinde dökülen saçlar yerine konulabiliyor. Bu sayede aynada kendinize baktığınızda daha özgüvenli hissedebilirsiniz. İnsanlar ne olursa olsun öncelikle iyi görünmeyi tercih eder. Çünkü kendine iyi bakan, sağlıklı beslenen, spor yapan, kaliteli zaman geçirmek için elinden geleni yapan herkes artık kişisel görünümüne de fazlasıyla önem veriyor.Güncel saç tedavi yöntemlerinden biri olan saç lazeri, incelmiş saçları kalınlaştırmak, saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç gelişimine yardımcı olmak amacıyla uygulanıyor. Rahat ve konforlu bir yöntem olan saç lazeri tedavisi, yıllar içerisinde güçsüzleşen saçları çoğaltırken, genç yaşta uygulanan tedaviler ile sağlığınızı koruyarak daha parlak, daha gür ve daha canlı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Bu yöntem, özellikle bahar geçişlerinde sağlık problemi belirtileri gösteren saçlarınıza uygulayabileceğiniz güncel tedavi yöntemlerdendir.Saç lazeri tedavisinde cildin altına nüfuz eden lazer ışınları, aktif olmayan saç köklerini uyarıp kan dolaşımını hızlandırarak, yeni saç kökü gelişimini ve incelmiş saçların kalınlaşmasını sağlar. Aynı zamanda mevcut saçları güçlendirerek saç kaybına uğrayan alanlarda da saç çıkmasını tetikler.Saç ektirmeden çoğaltma imkanı sunulan bu yöntemde başarı oranı da hastaları memnun ediyor. Saç lazeri tedavisinin başarı oranları erkeklerde yüzde 90, kadınlarda ise yüzde 80'in üzerine çıkıyor. Bu yöntemde kişi rahat bir ortamda tedavi ediliyor. İlk aşamada haftada 2 kez 20'şer dakika olmak üzere bir tedavi protokolü uygulanıyor. Eğer hasta "Ben yoğun çalışıyorum. O kadar sık gelemem" diyorsa haftada bir kez 40 dakika lazer tedavisi olarak aynı anda iki protokol şeklinde de uygulanabiliyor.Saç lazeri tedavisinden önce detaylı hekim konsültasyonu ve saç analizi yapılıyor. Saç lazeri tedavisinde saç derisine dermapen ile küçük kanallar açılır ve saç derisine büyüme faktörlü serum uygulanır. Saç derisine hızlı hareketli masajlar ile yedirilen serumun ardından, haftada 2 kez 20'şer dakika olmak üzere lazerli ışın tedavisi uygulanır. Lazer cihazıyla saç derisinin altındaki, işlevini yitirmiş olan kılcal damarlara atış yapılarak o bölgedeki kan dolaşımı hızlandırılır. Açılan kanallar sayesinde cilde derinlemesine nüfuz eden lazer ışınları, aktif olmayan saç köklerini uyarıp protein sentezi ve hücre yenilenmesini tetikler. Böylelikle saç derisi beslenir; saçlar daha gür, canlı ve sağlıklı çıkar. Saç lazeri tedavisiyle hem saç köklerinde hem de saçın kalitesinde gözle görülür bir artış sağlanır.Saç lazerinin kullanıldığı bir diğer alan ise saç ekimidir. Saç lazeri, daha başarılı saç ekimini de mümkün kılıyor. Saç ekiminden 10 gün sonra saç lazeri tedavisine başlanabiliyor. Ortalama 3 ay sonra devam edilirse saçların daha erken, canlı, gür ve güçlü çıkmasına yardımcı oluyor.