“Sosyal medyada gördüğünüz her ürünü cildinize vicdansızca uygulamayın”

Günümüzde, yüzümüz bir insanla tanıştığımızda ilk göz önünde olan en önemli alandır. Aynaya baktığımızda gördüğümüz ilk bölge yüzümüz yani cildimizdir diyen Güzellik Uzmanı Rukiye Aytekin; "Özellikle bölge- bölge yer- yer bize tepkimeler veren cilt ve cilt bariyerimiz bize birçok şey anlatır. Kış aylarında yaşadığımız bölgeden göre değişkenlik gösteren çevresel faktörler sonucu cildimiz her zaman mükemmel görünmeyebilir. Sonuç olarak çabuk yıpranır, lekelenir ve yaşlanır. Sivilcelenme, siyah noktalar, beslenme alışkanlıkları, makyaj yapmak, alkol ve sigara tüketimi de cildin görünümünü etkileyen en önemli faktörlerdir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı cildimize ihtiyacı olan temel bakımı vermemiz büyük önem taşır.

Temel bakımlar, sabah akşam cilt yapımıza göre temizleyici ürünler, nemlendirici, maske, tonik, ve olmazsa olmazımız güneş koruyucumuzdur. Özellikle güneş koruyucunun önemi büyüktür. Yaz aylarında kullanılan güneş koruyucu kış aylarında daha büyük önem taşımaktadır. Sadece yüz bölgesinde değil boyun bölgesinden başlayarak yüz bölgesine kadar güneş koruyucumuzu sürmeliyiz. Gerekli gördüğünüz takdirde ise güneş koruyucunuzu yenilenmeniz büyük önem taşır. Benim yıllardır kullandığım cümlem var 'İçten beslen dıştan desteklen' bu cümleye bakarak da beslenmenin öneminin ne derece büyük olduğunu görüyoruz. Vücut kitle endeksimize göre su tüketiminin cilt bariyerimize katkıları saymakla bitmez. Yanlış ürün kullanımı piyasada çok fazla bilgi kirliliklerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle günümüz sosyal medyasında gördüğümüz her ürünü kendi cildimize vicdansızca uyguluyoruz. Bu ürünleri ''fenomenler'' sayesinde tanıyoruz ve herkese iyi geldiği söyleniyor bu çok yanlış. Uzman kişilere görünüp cilt analizleriyle cilt bakımınızda sizlere nelerin iyi geleceğini bilmek çok önemli. Cildimiz bizim yansımamızdır unutmayın. Cildiniz sizin bir bütününüzdür, nasıl görmek isterseniz tepkimesi her zaman öyledir" dedi.

GÜNEŞ KREMİ YAZ KIŞ KULLANILMALI

Her birey kendi cildine ürün kullanmadan önce muhakkak geçmişi iyi merkezlere yada cilt doktorlarına görüşme sağlanmasında fayda var diyen Aytekin; "Cildi tanıma ve içten beslenmeye dikkat ederek bariyerlerinizi güçlendirmek sizin elinizde. Sabah uyandık yüzümüzü muhakkak temizleme jelimizle askılama yöntemi kullanarak (yani aşağıdan yukarıya doğru) dairesel hareketle temizleyin. Kişisel kurulama havlunuzla baskı yapmadan kurulamanın ardından cilt yapınıza özel nemlendirici kremler ile penetre ederek tonikleme işlemine geçilir. Tonikleme uygulanması bir pomat yardımıyla ufak dokunuşlarla uygulanır. Ardından cildiniz en dokunuş olarak Güneş koruyucumuz yaz-kış olmazsa olmazımız uygulamanızı yapmakta fayda var. Rutin olarak bu bakımları uyguladığınızda cildinizde inanılmaz değişimler gözle görülür şekilde ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ IŞINLARININ CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ?

Güneş farklı dalga boyutlarına sahip sonsuz sayıda ışın yayar, ışınların en tehlikeli kısmı atmosferde tarafından filtrelenir, üçte ikisi dünyaya ulaşır. Güneş ışınlarının cilt üzerinde yıkıcı etkilerinden kaçınılmaz hale gelir diyen Aytekin; "Güneş ışınlarının cilt üzerindeki yan etkileri ise;

*Fotoyaşlanma

*Derin kırışıklıklar

*Koyu lekeler

*Telajiektaziler (kılcal damarlar)

*Nemsizlik

*Serbest radikal hasarları

*Cilt kanseri, gibi durumlara yol açabilir.

Bu etkilerden korunmanın en büyük yolu Epidermis (üst deri) katmanını bariyer oluşturarak cildinizin daha çok hasar görmesini engeller. Güneş koruyucunuz özellikle su bazlı olmak zorundadır. Su bazlı güneş koruyucular ciltte emilimi çok rahat ve yağlı görüntü bırakmadan cilt tonunu eşitlemeye yardımcıdır. Şunu da unutmamakta fayda var güneş koruyucular leke açmaz lekelenmenizi ve foto yaşlanma gibi faktörlerin oluşmasını engelleyen yardımcı faktördür" dedi.