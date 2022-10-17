Antalya Şehir Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek

Yapımında sona gelinin hastane 2023 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda sağlık turizmine de hizmet verecek olan hastanede 155 yatak kapasitesinin yanı sıra; 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatakla toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.
Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin örnek hastanesi olarak gösterilen hastanede hasta odaları 5 şıldızı aratmıyor. Modern dizayn görüntüsü ile de dikkat çekiyor.
BİN 48 YATAK KAPASİTELİ
Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hastanenin bin 48 yatak kapasitesine sahip olacağını söyledi. İstenildiğinde bin 750 yatağa ulaşacak artışın sağlanabileceğini de belirten Müdür Başbüyük, "40'ın üzerinde ameliyathane, 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümü var. Özellikli bölümleri tamamen içerisinde barındıracak bir hastane olarak hizmet vermesini planlıyoruz. Açıldığı zaman Antalya'daki mevcut hastanelerinin hem yoğun bakım hem de normal servis yatağı kapasitesinde yüzde 50'ye yakın bir artış yaşanacak. Bu da mevcutta hem merkezde hem de ilçelerimizde bulunan hastaneler üzerindeki yükü fazlasıyla alıp, diğer hastanelerimizin rahatlamasını sağlayacak" dedi.
SAĞLIK TURİZMİNE HİZMET VERECK
Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük Antalya Şehir Hastanesi'nin sağlık turizmi açısından da kente önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Hastaneni belli bir bölümünün sağlık turizmine ayrılacağını da belirten Başıbüyük, "Böylece yurt dışından tedavi için gelmek isteyen ya da il içerisindeki turistlerin buralarda tedavisini sağlayacak alanlar belirlendi. Hem sağlık turizmine hem de turistin sağlığına ciddi anlamda katkı sağlayacak bir hastane olacak" diye konuştu.