Antalya Şehir Hastanesi sağlık turizmine de hizmet verecek

Son teknoloji ürünü cihazlar ile donatılacak olan, yeterli altyapı donanımına sahip, konforlu ve modern mimarisi ile akıllı bina özelliklerine sahip olacak yapıda bloklar hızla yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin örnek hastanesi olarak gösterilen hastanede hasta odaları 5 şıldızı aratmıyor. Modern dizayn görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

BİN 48 YATAK KAPASİTELİ

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hastanenin bin 48 yatak kapasitesine sahip olacağını söyledi. İstenildiğinde bin 750 yatağa ulaşacak artışın sağlanabileceğini de belirten Müdür Başbüyük, "40'ın üzerinde ameliyathane, 250'nin üzerinde yoğun bakım bölümü var. Özellikli bölümleri tamamen içerisinde barındıracak bir hastane olarak hizmet vermesini planlıyoruz. Açıldığı zaman Antalya'daki mevcut hastanelerinin hem yoğun bakım hem de normal servis yatağı kapasitesinde yüzde 50'ye yakın bir artış yaşanacak. Bu da mevcutta hem merkezde hem de ilçelerimizde bulunan hastaneler üzerindeki yükü fazlasıyla alıp, diğer hastanelerimizin rahatlamasını sağlayacak" dedi.