Turkovac’ın hikâyesini anlattı: İnsanlık için hayat kurtaran bir aşı

Törene konuk konuşmacı olarak katılan Sağlık Bakanlığı desteği ile yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli şunları söyledi: "20 aylık yoğun bir emek ve çabayla sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanlara şifa olan bir çözüm geliştirmeyi başardık. Bu, tüm dünyayı etkisi altına alan daha önce benzeri görülmemiş salgın sürecinde bilimin gücünü ortaya koyan önemli bir gelişmedir. Bilim ışığında genç bir ekiple, güçlü sağlık altyapımızla ve üniversite-kamu-özel sektör iş birliği içerisinde insanlık için hayat kurtaran bir aşı geliştirdik. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bu çalışmanın Türk sağlık sistemine çok önemli bir tecrübe kazandırdığını söyleten Prof. Dr. Özdarendeli, "Bu kazanım, şüphesiz ki gelecekte de bize fayda sağlayacaktır. Hayat Bulan Fikirler destek programı kapsamında ödül alan tüm proje sahiplerinin kariyerlerinde henüz yazılmamış daha pek çok hikâye ve başarı olduğuna inanıyorum" dedi.

HEDEF BİLİMİN GELİŞMESİNE KATKI

Törende konuşan Gilead Medikal Direktörü Dr. Serhan Sevgi ise, "Yaşamı tehdit eden hastalıklara en iyi çözümleri geliştirme hedefimiz doğrultusunda bilimin gelişimine katkı sağlamak en önemli önceliklerimizden biri." dedi. Serhan Sevgi, "Faaliyetlerimizi bu yönde sürdürürken kendi araştırmalarımızla yetinmiyor, tüm dünyada bilimsel ve sosyal projelere de destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki desteklediğimiz her iyi fikir hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarında büyük değişimler yaratacak. Bu yıl tıp, genetik, biyomedikal gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, hekimler, akademisyenler ve sağlık alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının HIV, karaciğer hastalıkları ve onkoloji alanlarında inovatif ve çok değerli fikirlerini içeren toplamda 43 adet proje başvurusu aldık" dedi.

9 PROJEYE 700 BİN LİRA DESTEK

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Hayat Bulan Fikirler programı kapsamında Gilead, bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmede ödül almaya hak kazanan 5'i bilimsel 4'ü sosyal olmak üzere 9 projeye toplam 700 bin TL destek sağlıyor. Gilead, bu program kapsamında bugüne kadar toplam 73 projeye yaklaşık 900 bin dolar destek sağladı.