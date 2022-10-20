Cildi yenilemek için tam retinol zamanı

Konu cildi pürüzsüzleştirmek, lekelerle savaşmak ve yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek olduğunda, retinol en iyi bilinen içeriklerden biridir. Bir A vitamini türevi olan retinol, hücre döngüsünü artırarak ve yağlanmayı azaltarak pek çok cilt problemi ile aynı anda mücadele eder. Cilde kan akışını hızlandırmak ve kolajen üretimini artırmak gibi faydaları da vardır. Tüm bu özelliklerinin dışında, akne tedavisinde de faydalı bir bileşendir. Bu yazıda, cildinizi dönüştürmek için retinolün muhteşem etkilerinden nasıl faydalanabileceğinizden bahsedeceğiz.Akne, ince çizgi ve kırışıklıklar, koyu lekeler, cilt yağlanmasına karşı savaşta retinol en iyi yardımcılardan biridir. Evet, yanlış kullanıldığında, dozajı çok fazla olduğunda veya doğrudan güneş ışığına maruz kalındığında ciltte hassasiyete, tahrişe ve hatta lekeye neden olabilir. Ancak, doğru ürün kullanıldıktan ve talimatlar doğru şekilde takip edildikten sonra herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Cilt üzerinde pek çok faydası ile retinol, cildi daha etkili bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur. Kırışıklık ve ince çizgilerin görünümünü iyileştirir, pigmentasyon sorununu azaltır ve gözenekleri küçültür.Aynı zamanda; cildin daha aydınlık görünmesine, renk eşitsizliklerinin giderilmesine, gözeneklerin temizlenmesine ve akneleri gidermeye yardımcı olmak gibi faydaları da vardır. Hassas ciltlerin tolere etmesi biraz zor gibi görünse de nazikçe uygulandığında cilt üzerinde muazzam etkiler yaratabilir. Genişlemiş gözeneklerden cilt pürüzlerine kadar retinol, cilt için her derde deva gibidir. Doğru miktarda ve talimatlara uygun şekilde uygulandığında, sonuçlar yavaş yavaş görülmeye başlar. Gözenekler daha sıkı, cilt daha pürüzsüz görünür ve akneler azalıp lekelerin görünümü hafiflemeye başlar. Birkaç hafta içinde, cildin dokusu ve sıkılığındaki farkı siz de gözlemleyebilirsiniz.BU uygulamayı yaparken cildiniz kuruyabilir ve hassaslaşabilir. Bunu önlemenin en iyi yolu cildi bol bol nemlendirmek ve nemli tutmaktır. İyi bir nemlendiriciyi cilt bakım rutininize dahil etmek her zaman ihtiyacınız olan şeydir. Cilt tipinize uygun ve retinol ile birlikte kullandığınızda sizin için sorun yaşatmayacak içeriklere sahip bir nemlendirici tercih ettiğinizden emin olun.RETINOLÜN pek çok cilt problemi ile aynı anda mücadele edebildiği biliniyor. Akne tedavisi, yaşlanma belirtileri ve açık gözenekler bunlardan birkaçı. Hücresel yenilenme sürecini hızlandırdığı ve kolajen üretimini artırdığı gibi ciltteki renk eşitsizliklerini gidermek, cildi aydınlatmak, cilt dokusu ve tonunu iyileştirmek gibi faydaları da var. Bununla birlikte, bazı hassas ciltlerde ve doğru şekilde ve dozda kullanılmadığında, bazı yan etkilerden söz edilebilir. Bilinen yan etkileri arasında ise; hafif tahriş, kızarıklık, güneş hassasiyeti, ciltte kuruluk ve pullanma yer almaktadır.RETINOLE başlamanın altın kuralı, yavaş ama emin adımlarla ilerlemektir. Kızarıklık, kuruluk ve pullanma, cildin toleransını kademeli olarak artırarak en aza indirebilir veya önlenebilir. Bu nedenle, retinole başlarken haftada 1-2 uygulama ile başlayın. Cilde uygulamak için en doğru zaman gece yatağa gitmeden öncedir. Bezelye büyüklüğünde bir miktarı göz çevresi ile temas etmeyecek şekilde uygulayın ve başka herhangi bir ürün uygulamadan önce en az 30 dakika bekleyin. Yeni başlayan biriyseniz, retinolü diğer asitlerle birleştirerek uygulamaktan kaçınmak tahrişi ve hassasiyeti azaltmaya yardımcı olabilir. Cildiniz asitlere ve ürünlere alışkınsa, aynı cilt problemlerine hitap ettiklerinden emin olarak uygulama yapabilirsiniz.RETINOL kullanımı ile ilgili dikkat etmeniz gereken çok önemli bir diğer konu da, yaz mevsiminden önce veya sonra uygulama yapmaktır. Yaz ayları, asitler ve retinol kullanmak için çok uygun bir zaman dilimi olmayabilir. Yani bahar ayları ve kış bu uygulama için en ideal zamanlardır.CİLDİNİZİ güneşe karşı hassas hale getiren retinol, gece sürülse bile gündüz evden çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu uygulanmalıdır. Çünkü hücre yenilenme döngüsünü hızlandırır ve bu da cildinizi geçici olarak daha ince hale getirir. Bu da leke konusunda cildinizi daha savunmasız yapabilir. Bu nedenle retinol kullanmaya başladıysanız, güneş koruyucu kreminizi çantanızdan ayırmayın.