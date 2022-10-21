Saç ekiminde gerçek safir farkı tek seansta ömür boyu kalıcılık

Saç ekimi uygulaması en temel anlamıyla saç ekiminin yapılacağı bölgeye minimal invaziv yani vücut dokularına en az hasar oluşturması hedeflenerek operasyonun küçük kesiler kullanılarak yapılması yöntemiyle başka bir bölgeden alınan sağlıklı kıl kökünün nakledilmesidir. Bu alanda her geçen gün gelişen yeni teknolojiler, uygulamanın daha başarılı ve daha konforlu yapılabilmesini sağlıyor. Günümüzde saç ekim teknikleri içerisinde en gelişmiş prosedür FUE yöntemi. FUE tekniği ile çok doğal sonuçlar elde edilebildiği gibi, "Safir FUE Saç Ekimi" sayesinde de safir uçlu özel cihazlarla yapılan işlem, FUE saç ekimi yöntemini bir basamak yukarıya taşıyor.Foliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE) yönteminde sağlıklı saç kökleri lokal anestezi ile 0,6 - 0,8 mm çaplı özel uçlu mikro motorlar olarak bilinen 'mikro punchlar'la tek tek alınarak, doğal saç çıkış açısı ve yönü de dikkate alınarak saç olmayan bölgelere naklediliyor. Bu teknolojinin bir adım üstü olan Safir FUE saç ekimi de tıpkı FUE saç ekimi yöntemindeki gibi yapılıyor. Buradaki en önemli fark, işlem sırasında, yani sağlıklı kıl köklerinin alıcı bölgeye yerleştirilmesinde kullanılan mikro motorlarda, gerçek safirden elde edilen özel tasarım uçlar kullanılıyor.Safir FUE saç ekiminde de saç çıkması istenen her nokta için ortalama 2-3 adet saç kökü, yani greft naklediliyor. Bir seansta 4 bin ila 6 bin greft yani 8 bin ila 12 bin adet saç kökü toplanıyor ve saçsız alanın genişliğine göre birkaç saat süren bir işlemle saç ekimi gerçekleştiriliyor. Burada da tıpkı FUE'deki gibi işlemden önce saç köklerinin ekileceği bölge işaretlenerek belirleniyor. Bu bölgeye kanal açılarak saç kökü büyüklüğü ve yönüne göre ekim işlemi yapılıyor. Elde edilen kök sayısına ve saçsız alanın açıklığına bağlı olarak, santimetrekare başına 70 – 80 saç kökü ekmek mümkün olabiliyor.Safir, elmastan sonra en sert kristaldir. Doğada elmastan daha nadir bulunan bu kristal, doğal yollardan elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilebiliyor. FUE saç ekiminde kullanımı, saç köklerinin nakledilmesi sırasında yapılan kanal açma işleminde önem kazanıyor. Normalde dünya genelinde de en çok tercih edilen FUE saç ekimi tekniğinde, metal slitler yani uçlar kullanılıyor. Safir FUE saç ekiminde ise metal uçlar yerine gerçek safirden üretilen uçlarla işlem gerçekleştiriliyor. Böylece greftlerin içine yerleştirileceği küçük mikro kanallarda minimal düzeyde kabuklanma ve daha hızlı iyileşme süreci sağlanıyor.Toplanan köklerin yerleştirileceği kanallar, saç ekiminden sonraki görünümü çok büyük oranda etkileyeceği için saçın açı, yön ve sıklığı gibi sınırları doğrudan belirliyor. Bu nedenle kanalların açılması, saç ekimi operasyonunun başarısındaki en önemli unsur. 1 ila 1,5 mm çaplı keskin, pürüzsüz ve dayanıklı safir uçlar ile açılan küçük kanalların tam olarak saç kökü boyutunda olması, aynı alanda daha fazla kanal açılabilmesi ve böylece saç köklerinin birbirine daha yakın ekilebilmesi imkanı veriyor. Ancak unutulmamalıdır ki doğal saç açısı 40-45 derece civarında ve daha sık bir saç görünümü elde etmek pahasına, saçların çok daha dik açılarla ekilmesi, istenmeyen görünümlere yol açabiliyor. Safir FUE tekniği, sedasyon yani hastanın herhangi bir cerrahi operasyon öncesinde uyutulmasıyla uygulanabiliyor. Tıraşsız saç ekimi gibi hasta konforunu artıran diğer yöntemlerle de kombine edilebiliyor.Safir uçlar doku travmasını minimize ettiği için uygulama sonrasında saç derisi daha hızlı iyileşiyor ve gözle görülür hiçbir iz kalmıyor.Safir FUE saç ekimi ile açılan mikro kanallar, doğala çok daha yakın bir görünümün elde edilmesini kolaylaştırıyor.Safir FUE yönteminde kullanılan safir uçlar doğal saç kökü boyutunda mikro kanallar açılabilmesine imkan veriyor. Bu da saç ekiminin yapılacağı bölgeye daha sık kanal açılabilmesine olanak tanıyor, böylece ekilen köklerin birbirine daha yakın olması sağlanabiliyor. Bu da daha doğal ve dolgun bir görünüm elde etme imkanı yaratıyor.Tek seansta yapılıyor.Operasyon ortalama 6-8 saat sürer.Ömür boyu kalıcıdır.Hastanede yatış gerektirmiyor.Uygulama bölgesinde sadece bir gün hassasiyet oluyor.Kişi 3 gün içinde işine ve normal hayatına dönebiliyor.Sedasyon ve lokal anestezi altında yapılıyor.Her mevsimde gerçekleştirilebilen bir işlemdir.