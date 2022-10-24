Grip aşınızı oldunuz mu?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, çocukları gripten korumak için dikkatli olmamız gerektiğinin altını çizerek, vakaların okulda, kreşte yayılmaması için halsizlik, ateş, öksürük gibi şikayetlerinde ailelerden çocuklarını okula göndermemelerini istedi. Son dönemde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığına da dikkat çeken Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, "Bu süreci çocukların daha izole geçirmesi gerekir. Grip belirtileri burun akıntısı, hapşırma, öksürük, halsizlik ve ateş ile kendini gösterebilir. Kovid-19 salgını günlerinden de geçtiğimiz unutulmamalıdır. Böyle durumlarda mutlaka çocuğunuza grip ve Kovid-19 testi yaptırın" dedi.Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, ailelerin çocuklarının Kovid mi, grip mi yoksa soğuk algınlığı mı geçirdiğini ise ateş belirtisine dikkat ederek ayırt edebileceklerini belirterek "Eğer çocuğunuzun ateşi 38 derecenin üzerindeyse grip ve Kovid-19'dan şüphe edebilirsiniz. Bunun için Kovid testi yaptırabilirsiniz. Çocuğunuzun ateşi yok ama hafif burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı var ise soğuk algınlığından şüphe edebilirsiniz. Son günlerde gelen vakalarda yaptığımız influenza (grip) testlerinde daha çok çocuklarda domuz gribi yani mevsimsel gribe rastlıyoruz" dedi.Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, ailelerin grip aşılarını olmalarının bile çocuklarını gripten koruyabileceğini söyleyerek "Grip aşısını biz bebeklerde 6'ncı aydan itibaren öneriyoruz. Anne ve babalar kendilerinin grip aşılarını yaptırırken, çocuklarının da aşılanmasına önem vermeli" dedi.Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, grip mevsiminde çocukların beslenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Özellikle geleneksel tarhana çorbası, tavuk çorbası ve kemik suyu çorbaları grip ve soğuk algınlığı için tam bir şifa kaynağı. Ailelere çocuklarına hastalığa yakalanmadan önce de, hastalıkla savaşırken de bu tarz çorbaları içirmelerini öneririm" dedi.Gökmen Alpaslan Taşkın, griple savaşta ailelerin dikkat etmesi gereken 10 maddeyi şöyle sıraladı:Çocuğun çevresindekilerde grip semptomları başladı ise maske takmalarını sağlayın.Herhangi bir şeyden şüphelendiğiniz durumda çocuk doktorunuza başvurun.Evinizdeki diğer kişilere de dikkat edin.Kovid-19 semptomları yaşayan çocuklar ve gençler, semptomlar hafif olsa bile Kovid-19 için test yaptırılmalıdır.Grip aşılarınızı mutlaka olun.Hasta olan kişilerle temastan kaçının.Çocuğunuz ateş ve öksürük gibi solunum yolu semptomları gösteriyorsa onu kreşten, okuldan aktivitelerden veya diğer insanlarla yakın temastan uzak tutun.Öksürükleri veya hapşırmaları bir mendille kapatın, ardından mendili çöp kutusuna atın.Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. Sabun ve su yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.20 saniye el yıkamayı teşvik etmenin püf noktası, çocuğunuzun ellerini yıkarken veya en sevdiği şarkılardan birini söylerken bir oyuncağı yıkamasını sağlamaktır.Çocuğunuzu eve girer girmez, tuvaleti kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerini yıkaması için teşvik etmelisiniz.Yıkanmamış ellerle gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçının ve çocuğunuzu da aynısını yapmaya teşvik edin.Sık dokunulan oyuncakları ve yüzeyleri günlük olarak dezenfekte edin. Masa, kapı kolları, ışık anahtarları, uzaktan kumandalar, kulplar, masalar, tuvaletler, telefonlar ve tabletler de bunlara dahildir.Gökmen Alpaslan Taşkın, gribe yakalanan çocuklarda burun tıkanıklığının pratik olarak nasıl açılabileceğini de şöyle sıraladı:Serum fizyolojik veya deniz/ okyanus suyu içeren bebekler için damla ve daha büyük çocuklar için de sprey formları kullanılabilir.Ortamın nem oranı çok önemli. Kuru hava da burun tıkanıklığı yapar. Nem oranını yüzde 50-55 arası tutmak için nemlendirici de kullanılabilir.Çocukların burnu tıkalı olduğunda, ılık bir banyo yaptırmak işe yarayabilir. Ilık su burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.Çocuğunuz yatar pozisyonda daha sıkışık hale gelebilir. Yatmadan önce, mukusun doğal olarak burnundan akabilmesi için onu mümkün olduğunca dik tutmaya çalışın.Evinizin hava kalitesi oldukça önemli. Evinizin hava kalitesinin düşük olmasının çocuğunuzun burun tıkanıklığının sorumlusu olabileceğini düşünüyorsanız, düzenli olarak bir hava temizleyici kullanmayı veya ısıtma ve soğutma sisteminizdeki filtreleri değiştirmeyi planlayabilirsiniz.Köpek veya kedi gibi bir evcil hayvanınız varsa, genel olarak evcil hayvan tüylerini ve tozunu azaltmak için evinizi daha sık süpürmelisiniz.