EOS Nedir? Kan Tahlilinde Eozinofil (EOS) Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir ve Neden Olur, Normal Değeri Kaç Olmalı?

Eozinofil insan vücudu içerisinde çok sayıda bulunmuyor. Eğer eozinofil değerleri, normal değerlerin üzerine çıkmışsa bu bir sorunu işaret ediyor. Bu nedenle kan sayımında eozinofil değerlerinin, normal değerlerinden yüksek olduğu fark edildiğinde tedaviye başlanmak gerekiyor. Peki tam olarak eos nedir kan tahlili hangi durumlarda gereklidir? Hepsi yazımızda. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Eos Nedir?

Eos ne demek sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz: kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücrelerinden bir tanesidir. Bir diğer adıyla eozinofil olarak da biliniyor. Kemik iliğinde üretilen akyuvarlar, türlerine göre birkaç saat ila birkaç güne kadar ömre sahip olabiliyor. Ömürleri tükenen hücrelerin yerine ise bağışıklık sistemi tarafından yeni hücreler devamlı olarak üretiliyor. Bu hücrelerden biri olan eozinofiller, bağışıklık sisteminde ve önemli görevlere sahip olduğu bilinen hücreler arasında yer alıyor. Üstelik alerjik hastalıklarla da yakından ilişkili olduğu düşünülüyor.

Tam kan sayımı veya diğer adıyla hemogram, pek çok hastalığı araştırmaya yönelik olarak yapılıyor. Bu kan testin içerisinde araştırılan değerlerden bir tanesi de eozinofil olarak biliniyor. Anormal seviyede bir eozinofil değeri, genellikle vücutta bir enfeksiyon olduğunu işaret ediyor.

Eos Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir?

Sağlıklı ve yetişkin bireylerde bulunması gereken normal referans aralığı, mikro litre başına 500 ya da 500'den az olarak biliniyor. Çocuklarda ise bu değer yaşa göre farklılık gösterebiliyor. Eos değerinin normal aralıktan daha yüksek ya da daha düşük olması bir hastalığa işaret ediyor. Bu nedenle doktora danışmak gerekiyor. Eos miktarına göre rahatsızlıklar üç gruba ayrılıyor. Bunlar:

Hafif Bozukluk: Eos değerlerinin mikro litre başına 500 ila 1500 olması

Orta Şiddette Bozukluk: Eos değerinin mikro litre başına 1500 ile 5000 olması

Şiddetli Bozukluk: Eos değerinin mikro litre başına 5000'den fazla olması

Eozinofil Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur?

Eozinofil değerinin yüksek olması durumuna eozinofili adı veriliyor. Bu artış çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. En yaygın görülen eozinofil artışı sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Astım

Çölyak hastalığı

Egzama

Enfeksiyon

Alerjik rahatsızlıklar

Bazı ilaçların kullanımı

Gastrit

Bazı böbrek hastalıkları

Bazı kanser türleri

Sedef hastalığı

Zehirlenme

Bahar nezlesi

Addison hastalığı

Eozinofil düşüklüğü ise tıbbı anlamda herhangi bir anlam ifade etmiyor. Sağlıklı bir bireyin kanındaki eos değerinin düşük olması önem taşıyor. Yine de bazı durumlarda eozinofil değerinin düşük olması, doktorlar tarafından olumsuz olarak nitelendirilebiliyor. Eozinofil değerinin düşük olması durumuna eozinopeni adı veriliyor. Bu tür düşüşün nedeni olabilecek durumları ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Yoğun stres

Hormon içerikli ilaç kullanımı

Hipoglisemi

Yoğun miktarda alkol kullanımı

Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Bazı kronik rahatsızlıklar

Cushing sendromu

Eğer kan testi yaptırıp, eos seviyesinde anormal bir yükseklik ya da düşüklük fark ederseniz, doktorunuza danışabilirsiniz. Bu durumun neden kaynaklandığını öğrenebilir ve bu sayede tedaviye başlayabilirsiniz. Doktorun değerlerinize bakması, daha ileri tanı testlerine de başvurmasına yardımcı olabiliyor. Bu sayede olası hastalıklar, erken dönemde tespit edilebiliyor ve daha kolay bir tedavi süreci oluyor.