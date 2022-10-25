MHRS Açılımı Nedir?, MHRS Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir, MHRS Telefon Numarası Nedir?

Ülkemizde dün yaşanan koronavirüs aşısı gelişmeleri sonrasında e-devlet ve MHRS üzerinden 65 yaş ve üzeri risk grubunda yer alan kişilere yönelik corona virüs aşı randevu alma sisteminin açılması sonrasında MHRS açılımı ve telefon numarası nedir? gibi sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya devam ediyor.

MHRS AÇILIMI VE TELEFON NUMARASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan MHRS açılımı ve telefon numarası detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;