Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salim Balin’den insülin hakkında önemli tüyolar

İnsülin direnci (IR) şu anda tıpta sıcak bir konu ve bunun geçerli sebepleri var. İnsülin direnci 3 kişiden 1'ini etkiliyor ve beslenme ve yaşam tarzı müdahalesi ile yönetilmezse, prediyabetin ve nihayetinde tip 2 diyabetin öncüsüdür. Diyabetin öncüsü olması yanı sıra birçok kronik hastalığın hazırlayıcısı ve kavşak noktasındadır.

İnsülin direnci belirtileri nelerdir?

Cilde renk veren pigmentlerin artışından ötürü koyulaşma

Hızlı ve aşırı kilo alma

Kilo vermede sıkıntı yaşama

Adet düzensizliği

Aşırı tüylenme

Kendini enerjisiz hissetme, sabahları yorgun kalkma

Yemeklerden sonra uyku basması

Konsantrasyon ve algılama güçlüğü

Soğuk terleme ve üşüme

Vücut direncinde azalma

Hızlı yeme, sık ve çabuk acıkma

Yemek gecikmesi durumunda sinirlenme, ellerde titreme

Baygınlık hissi

Tatlı krizleri

Sık sık mantar enfeksiyonu

İnsülin direncini önlemek veya tersine çevirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları;

1-Renkli sebzeler taze yiyeceklerden zengin bir diyet hedefleyin

2-Yüksek glisemik, işlenmiş gıdaları (soda, unlu mamuller, cips, kurabiye vb.) yemekten kaçının

3-Yağlardan korkmayın. Yüksek kaliteli yağlar arasında sızma zeytinyağı, avokado yağı, hindistancevizi yağı, avokado, somon balığı(vahşi deniz somonu), kuruyemişler/tohumlar, otla beslenmiş hayvanlardan elde edilen tereyağı, organik yumurtalar, keten tohumu vb. bulunur.

4-Yeterli su için (mevcut kilonuzu 34'e bölüp çıkan rakam litre cinsinden su tüketin)

5-Yüksek lif içerikli gıdaları hedefleyin. Diyet lifi yüksek gıdalar yemek yemekten sonra kan şekeri artışını yavaşlatarak insülin duyarlılığında faydalı gelişmeler göstermiştir.

6-Vücudunuzu hareket ettirin. Egzersiz, insülinin şekeri kan dolaşımından kas hücrelerine taşımasına yardımcı olur. Özellikle direnç egzersizlerini tercih edin.

7-Yeterince uyuyun. Sadece birkaç gecelik uyku bozukluğu bile insülin direncine olumsuz katkıda bulunabilir. Yeterince dinlendirici bir uyku çekmeyi bir öncelik haline getirin. Yatağa git ve aynı saatlerde uyan.

8-Stres seviyeleri üzerinde çalışın. Meditasyon, yoga, nefes egzersizleri veya açık havada yürüyüş gibi sizin için neyin işe yaradığını bulun

9-Toksin maruziyetini azaltıp, detoksu destekle.

10-İF(aralıklı oruç) yapıp atıştırmalıklardan uzak dur

11-Doktor önerisi ile ihtiyaca göre mikro besin desteği

İnsülin direnci tedavisinde kullanılan birçok tedavi vardır. Diyet, spor, ilaçlar, ameliyatsız işlemler(mide balonu) ve ameliyatlar.

Bu yazımızda diyet, spor ve ilaçlara rağmen İR(insülin direnci)'den kurtulmayan hastalar için ameliyat, endoskopi ve anestezi gerektirmeyen yeni nesil yutulabilir mide balonundan bahsetmek istiyorum.

6 ay boyunca kilo vermenize yardımcı olacak yutulabilir mide balonununun 3 fark yaratan özelliği:

İleri teknoloji bir mide balonu.

Başarılarınızı destekleyen ve takip eden mobil uygulamaya bağlı Akıllı Tartı ve Akıllı Saat.

Size özel beslenme programları hazırlayan sağlık uzmanları.

Araştırmalar, diyetlerin başarısız olmasındaki temel nedenin açlık hissi olduğunu göstermiştir ki bu durum hiç şaşırtıcı değildir. Diyet yapmak zor bir şeydir ve genellikle sosyal hayatınız ve ilişkileriniz gibi hayatınızdaki diğer bileşenleri etkiler.

Yutulabilir mide balonu midenizde bulunduğu yaklaşık 16 haftalık süreçte açlık hissiniz azalacaktır. Bu sayede arkadaşlarınızla yemeğe çıkarken içiniz rahat edecek ve aşırı yemek yemeyeceksinizdir. Balonun etkisi, sağlık ekibinizle ve sizi destekleyen beslenme uzmanlarıyla birleştiği zaman yemeklerle olan ilişkinizi yeniden şekillendirebilmektedir.

Yutulabilir mide balonu, uygun hastalara doğru takip ve destekle yaşam tarzı değişikliğinize katkı sunarak insülin direncinden kurtulmalarına yardımcı olabilir. Bunun için mutlaka hekiminize başvurmanız gerekmektedir.



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