Tolga Peker: Gıda Sektöründe Hijyenik Koşullar Oluşturulmalı

Gıda sektöründe hijyenin çok önemli olduğunun altını çizen Peker, hijyenik koşullar oluşturulduğunda insan sağlığının da öncelendiğini ifade etti: "Gıda sektörü, ham haldeki besinlerin işlenmesi ve tüketime hazır hale getirilmesini sağlar. Sektördeki çalışmalar, insan sağlığıyla yakından alakalı. Gıda sektöründe çalışmalarda bulunan her bir firmanın, insan sağlığını her şeyin önünde tutması gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Özellikle hijyenik koşullar oluşturulmalı ve çalışmalar, belirli bir hijyen standardı üzerinden gerçekleştirilmelidir."

Hijyenik Ekipmanlar Kullanılmalı

Gıda sektöründe çalışmalarda bulunan firmaların hijyenik ekipmanlar kullanmasının öneminden bahseden Tolga Peker, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Gıda maddelerinin insan tüketimine kaliteli ve güvenli bir şekilde sunulması bir hayli önemli. İnsan sağlığını doğrudan etkileyebildiği için gıda sektöründe firmaların çok daha titiz bir şekilde çalışmalarda bulunması gerekiyor. İyi hijyen uygulamaları, tüketici sağlığının korunmasını olanaklı kılacaktır. Bu nedenle firmaların maksimum düzeyde hijyen kurallarına sadık kalması gerekiyor. Özellikle kullanılan ekipmanların hijyenik olması oldukça önemli. Firmaların hijyen temelli bir çalışmada bulunmaları, insan sağlığını öncelemek anlamına geldiği gibi firmaların itibar kazanmasını da olanaklı hale getirir."

Gıda Hijyeni Sağlık Açısından Bir Hayli Önemli

Gıda hijyeninin sağlık açısından önemli ve değerli olduğunu ifade eden Tolga Peker, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uygun bir çalışmada bulunmasının insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyeceğini sözlerine ekledi: "Gıda hijyeni, gıda ürünlerinin üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar hijyenik koşullar altında tüketiciye ulaştırılması anlamına gelir. Tüketici, güvenli ve kaliteli gıdaya ulaşma hakkına sahiptir. Bu nedenle sektörde yer alan firmaların bu hususu göz önünde bulundurarak çalışmalarda bulunması oldukça önemlidir. Biz de gıda sektörüne yaptığımız yatırımlarda temel olarak bu hususu ön planda tutuyor, çalışmalarımızda gıda güvenliğini önceliyoruz. Ayrıca başarılı yatırımlarda bulunarak sektörün ilerlemesine katkıda bulunuyoruz. Sektörde yer alan firmaların teknolojik yeniliklerden yararlanarak çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürmeleri sektörel gelişim açısından da çok değerli."



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