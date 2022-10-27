Bütün Avrupa’yı gezdi sağlığına Türkiye’de kavuştu

Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Modelina Aleksandra, 12 yıl önce omurgasında eğrilik olduğunu fark etti. Ailesi ve yakınları tarafından birçok ülkeye tedavi için götürülen Aleksandra en sonunda Türkiye'nin yolunu tuttu. Her geçen gün omurgasındaki eğriliğin arttığını fark eden Aleksandra, yaptığı araştırmalar sonucu Bursa'ya geldi. Skolyoz eğriliğinin 60 derece olduğu tespit edilen Aleksandra, Robotik Skolyoz Cerrahisi ile sonunda sağlığına kavuştu. Kısa sürede ayağa kalkan Aleksandra kontrolleri için geldiği doktoruna nasıl teşekkür edeceğini bilemedi.
"SADECE TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Yapılan tedaviden sonra yüzü gülen Aleksandra, "10 yaşındayken omurgamda eğriliğimin olduğunu fark ettik. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı. Kullanmadığım krem ve korse kalmadı. 5 yılın üzerinde korse kullandım. Rusya'da doktorlar bana skolyozumu bir korse ile düzeltemeyeceklerini söyledikten sonra araştırmaya başladım. Çünkü yaklaşık üç yıl öncesine kadar, skolyoz eğriliği rahatsız etmiyordu. Hiç acı çekmedim. Sadece kozmetik bir düzensizlikti. Ama üç yıl önce her şey değişti. Şiddetli ağrılarım başladı. Yarım saatlik yürüyüş benim için artık bir sorun oluyordu. Bir an önce omurgamı düzeltmek istiyordum. Hayat kalitemi yükseltmek istiyordum. En son olarak yaptığım araştırmalar sonunda Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü modern teknolojide son nokta olan Robotik Omurga Cerrahisinin sadece Türkiye'de Bursa'da olduğunu öğrendim" dedi.
SON TEKNOLOJİ İLE TEDAVİ
Aleksandra'nın kendilerine skolyoz şikâyetiyle geldiğini belirten Opr. Dr. Yunus Uysal, "Rusya'dan bize filmlerini gönderdiğinde omurgasında yaklaşık 60 derecelik bir eğriliği vardı. Ameliyat olması gerektiğini ilettik. Bizim önerimiz doğrultusundan Rusya'dan Türkiye'ye geldi. Burayı tercih etmesinin sebebi, Türkiye'deki tıp uygulamalarının üst seviyede olması olmuş. Kurumumuzda mevcut olan robotik omurga cerrahisini tekniğinden faydalanarak skolyoz ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan önce 60 derece olan eğriliği, neredeyse '0' derecesine kadar düzelttik ve yüz güldürücü bir sonuç aldık" diye konuştu.
Robotik omurga cerrahisinin şuan Türkiye'de sadece Bursa'da uygulanmakta olduğunu ifade eden Uysal, "Dünya çapında da uygulanması henüz çok yeni bir teknolojidir. Giderek daha fazla ilgi çeken bir alan oluyor. Avantajları, hastaya ameliyattan önce bilgisayar ortamında çektiğimiz tomografi üzerinden bir planlama yapıyoruz. Her bir vidanın kaç milimetrelik olacağına ve kaç derecelik açı ile işlem yapılacağına karar veriyoruz. Daha sonra ameliyat sırasında bu sonuçları robota yüklüyoruz. Robotun bir kolu var. Ameliyat esnasında her bir vida için robotun kolu pozisyon alıyor. Bu pozisyondayken biz vidanın nerede olduğunu canlı olarak eş zamanlı görüyoruz. Bu ameliyatlarda vidanın yanlış yerleşmesini önleyerek, sinir hasarlarının önüne geçilmiş oluyor. Çünkü ameliyat esnasında böyle bir robot kullanılmıyorsa, hekim kendi hissiyatıyla o vidaları yerleştirmiş oluyor" dedi.