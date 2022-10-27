Bütün Avrupa’yı gezdi sağlığına Türkiye’de kavuştu

"SADECE TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yapılan tedaviden sonra yüzü gülen Aleksandra, "10 yaşındayken omurgamda eğriliğimin olduğunu fark ettik. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı. Kullanmadığım krem ve korse kalmadı. 5 yılın üzerinde korse kullandım. Rusya'da doktorlar bana skolyozumu bir korse ile düzeltemeyeceklerini söyledikten sonra araştırmaya başladım. Çünkü yaklaşık üç yıl öncesine kadar, skolyoz eğriliği rahatsız etmiyordu. Hiç acı çekmedim. Sadece kozmetik bir düzensizlikti. Ama üç yıl önce her şey değişti. Şiddetli ağrılarım başladı. Yarım saatlik yürüyüş benim için artık bir sorun oluyordu. Bir an önce omurgamı düzeltmek istiyordum. Hayat kalitemi yükseltmek istiyordum. En son olarak yaptığım araştırmalar sonunda Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Çünkü modern teknolojide son nokta olan Robotik Omurga Cerrahisinin sadece Türkiye'de Bursa'da olduğunu öğrendim" dedi.

SON TEKNOLOJİ İLE TEDAVİ

Aleksandra'nın kendilerine skolyoz şikâyetiyle geldiğini belirten Opr. Dr. Yunus Uysal, "Rusya'dan bize filmlerini gönderdiğinde omurgasında yaklaşık 60 derecelik bir eğriliği vardı. Ameliyat olması gerektiğini ilettik. Bizim önerimiz doğrultusundan Rusya'dan Türkiye'ye geldi. Burayı tercih etmesinin sebebi, Türkiye'deki tıp uygulamalarının üst seviyede olması olmuş. Kurumumuzda mevcut olan robotik omurga cerrahisini tekniğinden faydalanarak skolyoz ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan önce 60 derece olan eğriliği, neredeyse '0' derecesine kadar düzelttik ve yüz güldürücü bir sonuç aldık" diye konuştu.