Torosların altın madalyalı balı anti mikrobiyal çıktı

Kısaca adı 'TA' olan sistemde yer alan ballar, tedavide kullanılmalarının yanı sıra dünyanın en pahalı balları olma özelliğini taşıyor. Bu başarı ile ilk defa bir Türk Balı, dünyanın en pahalı ballarıyla aynı özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Türk Arıcılık sektörü Anadolu'nun dört bir tarafında bir birinden değerli balları üretiyor. Bu ballardan bir tanesinde Mersin Toroslar Eğriçayır Yaylası'nda üretilen ballar. Dünyada tedavi amaçlı kullanılan balları tespit eden arıcı Celal Çay ve Prof. Dr. Mahir Turhan bölgedeki ballarda araştırma yaptı. Elde edilen balların 'TA' değerine İngiltere'de ballar üzerine araştırma yapan laboratuvarda incele yapan ekip, Eğriçayır Yaylası'nda üretilen çiçek balının 'TA' değerinin dünya standartlarında olduğunu tespit etti.

Eşsiz doğası ise bal üretim merkezi olan Eğriçayır Yaylası'nda 300 yıldır nesilden nesile üretim yapan Çay, yaptığı araştırmayla Türk Arıcılarını gururlandırdı.

300 Yıllık bir bal üretici ailenin temsilcisi arıcı Celal Çay geçmişten gelen bal üretiminden bu sonuçlarının çıktığı için gururlu olduklarını vurguladı. Arıcı Celal Çay, "Mersin Toroslarında, Eğriçayır Yaylası'nda 300 yıldan fazladır organik bal üretiyoruz.2019 Yılında Montreal'de, Kanada'da balımız dünyanın en iyi balığı seçildi ve insanlar balımızı daha çok şifa ve tedavi amaçlı kullanıyor. Yapmış olduğumuz araştırmalarda bazı ülkelerde, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde balların anti mikrobiyal özelliklerine göre satıldıklarını gördük ve kavanozların üzerinde ne derece anti mikrobiyal özelliğini gösteren 'TA'değeri olduğunu. 'TA' değerinin yükseldikçe hem özelliğinin arttı hem de fiyatının arttığını gördük. Bizde Eğirçayır Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balın anti mikrobiyal özelliği olup olmadığını merak ettik Mersin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma kapsamında balımızın bir kısmını İngiltere'deki bir laboratuvara gönderdik ve sonuçlarında balımızın anti mikrobiyal özelliğinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Mersin Üniversitesi ile beraber ve diğer ballarımızı da Mersin Üniversitesi'nin Laboratuvarları'nda analiz ederek sonuçlandıracağız. Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışmada Türk ballarının dünyanın en iyi balları arasında olduğunu ispatlamış olduk. Bizde Türk arıcıları olarak yaptığımız bu çalışmanın sonucundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bal TA Değeri Nedir? Neden Önemlidir?

Araştırmayı yürüten, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği'nden Prof. Dr. Mahir Turhan, 300 yıllık bir gelenekle üretilen Eğriçayır Yaylası'nda üretilen çiçek balının 'TA' değerine sahip olduğunu ifade etti.

'TA' değeri ve araştırma hakkında bilgi veren Profesör Turhan, " Ballarda 'TA' değeri, balların anti bakteriyel özelliğini gösteren yani tedavi edici özelliğini gösteren değerdir. 'TA' değeri ne kadar yükse olursa balın tedavi edici özelliğinin o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Ancak her balın 'TA' değeri yoktur. Yani her bal eşit yaratılmamıştır. Özellikle 'TA' değeri 10 ve üzeri olan ballar tedavi için tercih edilmelidir.

'TA' değeri ne kadar yüksekse balın gücü o kadar faydalı olmaktadır. Bizde burada bölgemizin sup tropik olması özelliği vardır. Bu nedenden dolayı çalışmamız Eğriçayır Yaylası üzerine yaptık. Bu bölgenin ballarından olan Eğriçayır Yaylası'nda ki elde ettiğimiz ballarda yüksek oranda 'TA' değeri tespit ettik" dedi.

TA Balın Antibiyotik Etkisi Nasıl?

Balın tedavi edici özelliğine dikkat çeken Prof. Turhan, "Birçok hastalığın tedavisi antibiyotikler ile yapılmak istenilmektedir. Ancak antibiyotik tedavisinde şöyle bir handikap vardır, antibiyotiklere karşı bakterilere karşı güçlü bir direnç sergilemektedirler. Ve daha kötüsü bu direnci nesilden nesile aktarmakta ve sürmektedir. Daha güçlü antibiyotik daha güçlü bakteri kısır döngüsüne girmektedir. Yapılan çalışmalar şunu göstermektir. Bakteriler 'TA' değerlerine sahip ballara karşı bir direnç göstermemektedirler. Yani çok eski bir bilgi olan balın tedavi edici özelliği burada karşımıza çıkaktadır. Yani 'TA' değerine sahip balların antibiyotik yerine kullanma potansiyelini göstermektedir" diye konuştu.

Öte yandan 'TA' değeri 16,5 çıkan Eğriçayır Yaylası balının yurt dışındaki benzerlerinin kilogramı 10 bin liradan satılıyor.