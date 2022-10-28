Kökten uca güçlü ve sağlıklı saçlar

Saçlarınız cansızlaşıp dökülmeye mi başladı? Kim ister saçlarının sağlıksız görünüp, dökülmesini, hatta dökülmelere bağlı olarak saç derisinde açılmaların başlamasını. Bunun sebebi çoğu zaman genetik yapı, bazen ileri yaş, bazen stres ya da yetersiz beslenme olabilir. Sağlığını kaybetmiş, incelmiş, zayıflamış ve nihayetinde dökülen saçlar. Özellikle dökülen saçların altını çizelim, çünkü saç dökülmesi, kişinin sağlığına yansımaları kadar estetik açıdan da yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorundur.Yetişkin her birey ortalama 100- 150 bin saç teline sahip. Günde 150 tele kadar dökülme ise biz uzmanlarca normal kabul ediliyor. Bu kayıp günde 200-250 tele çıkmaya başladıysa tehlike çanları çalmaya başladı demektir. Eğer sağlık açısından vitamin eksiklikleri ya da altta yatan başka bir sebep olmadığı anlaşılırsa bu kez çözümü saç tedavilerinde arayabilirsiniz. Günümüzde saçların sıklaşması ve uzamasını destekleyen, kökleri canlandırıcı etkisiyle daha gür ve sağlıklı olmasını sağlayan pek çok saç tedavisi mevcut. Siz de alanında uzman bir doktora görünerek saç yapınıza ve ihtiyacınıza göre belirlenecek saç tedavileri sayesinde yeniden ışıl ışıl, gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Bu tedaviler arasında saç lazeri, PRP saç tedavisi, saç serumu, growth factor ve ACell+PRP'yi içeren bir çok yöntem var. Şunun da altını çizmek istiyorum ki bu tedavileri yaptırmak eğer saç ekimi de düşünülüyorsa, işlemin daha da başarılı olmasını sağlayacaktır.Bugün size saçları güçlendirdiği ve beslediği klinik araştırmalarla kanıtlanmış Amerika'dan ithal bir serum tedavisinden bahsetmek istiyorum. Adı 'growt factor tedavisi'. Büyüme etkisiyle saçlarınızı kökten uca güçlendirir. Öyle ki saç diplerine mikro iğnelerle enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen 'growth factor' tedavisi, adı üstünde saç üreten hücrelerde büyüme etkisi yaratarak saçın daha kaliteli olmasını ve uzamasını sağlıyor.Uygulanan yöntem açısından mezoterapi olarak da adlandırabileceğimiz tedaviyi haftada bir olmak üzere 10 seans uyguluyoruz. Serumun içerisindeki vitamin, mineral, aminoasit ve onarıcı bileşenler sayesinde saçların besin ihtiyacı karşılanıyor ve birkaç ay içinde saçlarınız daha sağlıklı, gür ve ışıltılı bir görünüme kavuşuyor.'Growth factor' ve insan vücudundan alınan kanın plazmasından ayrılıp zenginleştirilerek hedef bölgeye enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştirilen PRP saç tedavisini birleştirmek ise bir diğer seçenek. 5 seans PRP, 5 seans 'growth factor' şeklindeki karma tedaviyle sağlıkla parlayan, gür saçlara sahip olmanız mümkün. Bu tedavinin sonuçlarını görmek içinse kendinize, daha doğrusu saçlarınıza 5 ay zaman tanımanız gerekiyor.Günümüzün en etkin saç tedavilerinden olan saç lazerinde amaç saç köklerini uyarmak ve cilt altındaki kan dolaşımını hızlandırmak. Böylece hem saç kökleri güçleniyor hem de saç derisi besleniyor. Sonuç, daha sağlıklı, gür ve canlı saçlar. Saçlardaki güçlenme etkisi kendini birkaç ay içinde göstermeye başlasa da en iyi sonucun alınması için saç lazeri tedavisine 6 ay devam etmek gerekiyor. Saç ekimi yöntemlerinin tamamlayıcı tedavilerinden olan saç lazeri, saç serumuyla kombine bir şekilde de gerçekleştirilebiliyor. Bu yöntemde lazerden önce kişinin saç derisine mikro iğnelerle özel bir vitamin ve mineral karışımı uygulanıyor. Mikro iğnelerin saç derisinde açtığı minik kanallar lazer tedavisinin etkisini artırırken saç lazeri de serumun cilde derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Haftada iki kez uygulanan saç serumu+saç lazeri kombin tedavisinde saçlar 3'üncü ayda canlanmaya başlıyor. Saçlarınızın sağlıklı, canlı ve gür olmasını sağlayan tedavinin kalıcı etkileri kendini 6'ıncı aydan sonra göstermeye başlıyor.Saçlarını kökten uca kim güçlendirmek istemez ki? Gelin şimdi de diğer saç tedavilerini birlikte inceleyelim. İşte günümüzde saçları kökten uca besleyen güçlü, ışıl ışıl saçların sırrı:PRP (Plaletet Rich Plazma ) tedavisinin ismini son yıllarda ortopediden cilt gençleştirmeye kadar pek çok alanda duyuyoruz. Saç tedavileri alanında da uzun bir süredir başarıyla uygulanan PRP, insan vücudundan alınan kanın plazmasından ayrılıp zenginleştirilerek hedef bölgeye enjekte edilmesi yoluyla gerçekleştiriliyor. PRP saç tedavisinde de kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zenginleştirilmiş plazma, dökülmenin yaşandığı alana enjekte ediliyor. Bu sayede saç kökleri onarılarak canlandırılıyor ve saçların daha güçlü ve hızlı uzaması sağlanıyor. Tedavinin en güzel yanı kendi kanınızdan elde edildiği için hiçbir yan etkisinin olmayışı. PRP saç tedavisi saçlarınızın ihtiyacına göre 15 gün veya ayda bir tekrarlanan toplam 10 seansta tamamlanıyor.Adından 'saç aşısı' ve 'mucize toz' olarak bahsedilen ACell, tek seansta etkili sonuçlar veren bir saç tedavisi. Amerika'dan ithal 'magic powder' denilen, saçın ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren besleyici serumun lokal anestezi altında, 'microneedle' adlı bir cihazla saçlı deriye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen işlem, PRP saç tedavisiyle kombine bir şekilde de uygulanabiliyor ve oldukça hızlı bir şekilde etkin sonuçlar alınmasını sağlıyor. ACell+PRP saç tedavisi sayesinde kökler güçleniyor. Saç dökülmesi giderek yavaşlıyor ve bir süre sonra durma noktasına geliyor. Öte yandan kalitesi arttığı için saçlar daha dolgun bir görünüm kazanıyor. Saç köklerini besleyici ve canlandırıcı etkisi nedeniyle ACell+PRP saç tedavisi, saç ekiminden sonra tamamlayıcı tedavi olarak da uygulanıyor.