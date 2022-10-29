Vücudu doğru ve dengeli kullanmak yaşam kalitesini artırıyor

Bozuk duruşun denge bozukluğuna, yorgunluğa, omurgada asimetriye ve nosiseptif uyarılarla ağrıya yol açtığını ifade eden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şeniz Kulle, "Anormal postürü (Duruş) korumak için kaslar aşırı gerilir. Zamanla spazm ve ağrı ortaya çıkar. Doğru duruşta her ağırlık vücut bölümüne ağırlık dağılır, şok absorbe edilir, hareket açıklığı korunup, stabilite ve mobilite için gerekli hareketler bağımsız kontrol edilir" dedi.

Uzm. Dr. Şeniz Kulle, iyi bir postürün; ayakta durma, oturma, yatma veya hareket sırasında farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Ayakta dururken baş dik, göğüs ileride, karın içe çekik şekilde olmalıdır. Bu estetik bir görünüşten çok vücut kısımlarının birbirleriyle ilişkilerini ayarlayan, organ, kol ve bacakların en az enerji tüketerek fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan bir duruştur" diye konuştu.

Yürümek, oturmak, uyumak günlük hayatın temel döngülerinden olduğunu vurgulayan Kulle, "Bunları yaparken doğru bir şekilde hareket etmek ve duruş sergilemek hayat kalitemizi de yükseltir. Özellikle masa başı çalışan insanların günlerinin büyük bir bölümü oturarak geçiyor. Otururken sırt düz ve omuzlar geride olmalı. Kalçalar sandalyenin arkalığına değmeli, bel çukurluğu bir yastıkla desteklenmelidir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalı, dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalı. Bunun için ayak yükselticisi kullanılabilir. Ancak en önemli kurallardan biri aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturmamaya dikkat ederek bacak bacak üstüne atılmamalıdır. Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken, sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Şeniz Kulle, doğru uyku pozisyonu için şu uyarılarda bulundu: "Uyurken baş altına mutlaka yastık konulmalı fakat yastık çok yüksek olmamalıdır. Omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Sırtüstü yatarken dizlerin altına, yan yatarken bacakların arasına yastık konulmalıdır. Uzun süreli yüzüstü yatılmamalı, yüzüstü yatarken karın altına yastık konulmalıdır."