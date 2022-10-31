ERÜ’ye TÜSEB’den ödül

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Doç. Dr. İsmail Öçsoy'a ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Kurultaya katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görülen ERÜ'lü Öğretim Üyelerini tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.