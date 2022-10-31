Kızılay Genel Sekreteri Saygılı: İyiliği büyütmeye devam ediyoruz

Kızılay'ın iyiliği yaymak için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Saygılı, "Yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile çalışmalarını zaman kavramının ötesine taşıyan Kızılay, bu yıl da 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası'nda yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğrencilere aşılayarak dayanışma, sosyal sorumluluk, gönüllülük konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütecek" dedi.

Ramazan Saygılı, Kızılay Haftası boyunca "Dünden Daha Güçlüyüz. Seninle birlikte" sloganı kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenleneceğini belirterek, şu bilgilere yer verdi:

"Kızılay'ın gönüllüleri pankartlar eşliğinde yürüyüşler gerçekleştirecek. Kalabalık alanlara kurulacak olan stantlar ile Kızılay'ın faaliyetleri anlatılacak, bandolar ve maskotlarla dikkat çekilecek. Kızılay iyilik hikayeleri ile tarihine yönelik özel sergiler ve geleneksel hale gelen Kızılay Sokağı da ziyaretçilerini bekliyor olacak. Futbol kulüpleri müsabakalarına Kızılay pankartlarıyla çıkacak, yurt genelindeki simgesel yapılar da kırmızı renge bürünecek. Kızılay'ın kan verme stantları ise hafta boyunca kan bağışında bulunmanın önemine de dikkat çekecek."