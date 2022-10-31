Sigara tiryakileri 50 yaşından sonra akciğer kontrolü olmalı

Akciğer kanserinin belirgin belirtilerinin "öksürük, ağrı, kan tükürmek, eklem ağrıları" olabileceğini dile getiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tümer Ulus "Bu belirtiler görülebilir. Ama bazen de hiçbir belirti olmadan da tesadüfen çekilen akciğer grafisi ile tanı konulabilir" dedi.

Risk grubunda yer alan sigara tiryakileri, asbestli bölgede yaşayanlar, 40 yaş üstü yaş grubu, ailede kanser vakası olan kişilerin en az yılda bir kez akciğer grafisi çektirmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ulus, düz akciğer grafisinin yetersiz kaldığı durumlarda ise tomografi çektirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akciğer ve diğer kanser türlerindeki güvenilir tetkik yöntemlerinden bahseden Prof. Dr. Ulus, "Ancak şunu belirtmek gerekir ki zaman zaman bu tetkikler sonucunda sonuç pozitif yani tümör olasılığı yüksek olarak değerlendirilse de belirlenen kitlenin çıkarılarak yapılan biyopsi sonucunda tümör olmaması da mümkün. Bu durumda biz hekimlere düşen görev bu tür şüpheli görüntülerle başvuran hastalara kesin tanıyı patolojik tetkik yapılmadan koymamaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Ulus, akciğer kanserinin günümüzde erken teşhis edilmesi halinde tedavi başarısı artığının altını çizerek, "Erken teşhis konan olgularda tümör operasyonla alınabilirse beraberinde tamamlayıcı tedavi kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi gibi tedaviler yapılabilir ve eğer bu dediklerimiz gerçekleşirse akciğer kanseri hastasının yaşam kalitesi artar, daha iyi ve uzun yaşama şansı daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.