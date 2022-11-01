Çil Lekeleri Neden Olur? Sebebi Nedir, Çil Lekeleri Nasıl Geçer?

Ciltte bulunan melatonin adlı maddenin artması neticesinde bir bölgede oluşan yoğunlaşma çillere neden olur. Çil bir cilt hastalığı olarak kabul edilmez. Özellikle açık tenli ve cildi hassas kişilerde görülen çil lekeleri tedavisi vatandaşlar tarafından da oldukça merak ediliyor. Oldukça yaygın bir durum olan çillerin bir cilt hastalığı olmadığının bilinmesi gerekir. Çiller genetik bir rahatsızlık değilse derinin yeterince korunamadığının göstergesi ve güneş ışınlarına verdiği tepkinin sonucudur. Peki, çil lekeleri neden olur? İşte yanıtı…

ÇİL LEKELERİ NEDEN OLUR?

Derimizin en üst tabakasında oluşan ve kimileri için bir rahatsızlık olarak görülen ancak, bir cilt hastalığı değildir ve günümüzde oldukça yaygındır. Eğer ki genetik bir nedenden dolayı vücutta oluşmamışsa derinin yeterince korunamadığı ve güneş ışınlarının verdiği tepkinin sonucudur. Bazı insanlar bu görüntüden çok hoşlanırken, kimileri ve hatta çoğunluk bu lekelerin estetik açıdan iyi durmadığını düşünür ve çillerini yok etmek için çareler arar. Peki, Çil lekelere nasıl tedavi edilir?

Çil lekelere nasıl tedavi edilir?

Vücutta bulunan çil lekelerini yok etmek için öncelikle doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuzun vereceği tedavi yöntemine göre vücudunuzdaki çilleri yok edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bazı belli başlı bilgilerde işinize yarayabilir.

Beyazlatıcı krem

Bazı eczane ve güzellik merkezlerinde bulunan beyazlatıcı krem vücudunuzdaki çilleri tamamen yok etmese de kapanmasında yardımcı olacaktır.

Lazer tedavileri

Özellikle doktorların önerisi olmadan yapması tavsiye edilmeyen lazer tedavisi de bu konu için alternatif bir çözümdür.