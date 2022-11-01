Faranjit Nedir, Belirtileri Nelerdir? Faranjit Neden Olur ve Nasıl Bulaşır, Bulaşıcı Mı?

Faranjit nedir, bulaşıcı mıdır? Genellikle mevsimsel geçişlerde görülen faranjit boğazdaki ağrı veya tahriş hissidir. Faranjit doğal tedavi yöntemlerle geçebildiği gibi rahatsızlığın ilerleyen durumlarında uzman doktora gidilebilir. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülen solunum rahatsızlığı boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun akması, boğazda kuruluk hissi, ateş, halsizlik belirtileriyle kendini gösterir. Boğazda ve burunda doluluk hissi oluşturan enfeksiyonlar yutkunma ve boğazda gıcıklanmaya sebep oluyor. Kişiden kişiye değişmek üzere faranjit birkaç gün içinde geçebiliyor. Doğru beslenmeyle birlikte enfeksiyonla baş edilebilir. Faranjite iyi gelen besinler arasında; zencefil, nane, adaçayı, fesleğen, limon yer alıyor. Peki Faranjit neden olur, nasıl bulaşır? Faranjit bulaşıcı mıdır?

FARANJİT NEDİR, BULAŞICI MIDIR?

Genellikle soğuk havalarda kendini gösteren faranjit hem kış aylarında hem de yaz mevsimine geçişte görülebiliyor. Bahar aylarında çıkan polenler faranjite sebep oluyor. Öte yandan, üst yolunum hastalıkları sigara, alkol, kuru hava, tozlu hava, hava kirliliği, geniz akıntısı, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecekler gibi etkenler faranjit oluşturuyor. Virüs kaynaklı oluşan rahatsızlığın geçmesi için bol sıvı tüketmek, et suyu içeren sıcak çorbalar içmek, sıcak tuzlu su ile gargara (1 çay bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz), yatak istirahati yapmak gerekir. Faranjit öksürük ve hapşırmadan dolayı bulaşıcıdır.

FARANJİT NEDEN OLUR, NASIL BULAŞIR?

Yutkunma güçlüğü, boğazda batma ve yanma hissi faranjit üst solunum yolu rahatsızlığıdır. Burun ve ağzın arka duvarında bulunan yutak mukozasının iltihaplanmasına faranjit denir. Soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde ortaya çıkan faranjitin bulaşıcı olması korunma yöntemlerini artırıyor. Özellikle toplu taşıma, kalabalık ortamlarda hastalığın bulaşma olasılığı artıyor. Bazı meslek gruplarının bu rahatsızlığa kapılma riski oldukça fazladır. Öğretmen, spiker, pilot, avukat gibi meslek gruplarında bulunan kişilerde görülür. Boğazda batma ve yanma hissi, yutkunmada güçlük, geniz akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş, boğazda kuruluk faranjitin belirtileri arasında yer alır.

VİRAL FARANJİT BULAŞICI MI?

Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyon sebebiyle oluşan faranjit bulaşıcıdır. Toplu taşıma, kalabalık ortamlarda hapşırma ve öksürme sebebiyle faranjit kişiden kişiye geçebiliyor. Doğal tedavi yöntemlerinden adaçayı, zencefil, zerdeçal, nane, limon, fesleğen yer alıyor. Sık tekrarlanan ve geçmeyen boğaz ağrısı için kulak burun boğaz uzmanına görünmelisiniz. Uzman doktor tavsiyesi üzerine ilaç tedavisi uygulanmaya başlanabilir.

FARANJİT BEBEĞE BULAŞIR MI?

Anne ve babaları tedirgin eden faranjit bebeklerde görülebiliyor. Boğaz, ağız burun akıntısı yani üst solunum yollarında oluşan iltihaplanma bebekler için zor bir durumdur. Bebeklerde görülen kronik faranjit kısa sürede geçebiliyor fakat ebeveynler tedbir almazsa hastalık boyut atlayabilir. ateş, kusma ve karın şikâyetleri faranjitin belirtileri arasında yer alır. Uzman doktor tavsiyesiyle faranjitin şiddetine göre ilaçlar kullanmanız bebeğinizi rahatlatacaktır. Bebeğinizin faranjite yakalandığı durumlarda muhakkak ellerinizi yıkamalı, kaldığı odayı ara ara havalandırmanız gerekir. Ayrıca bebeğinize içireceğiniz suyun ılık olmasına özen göstermelisiniz.

KRONİK FARANJİT BULAŞICI MI?

Burun ve ağız boşluğunun arka duvarında oluşan iltihaplanmaya faranjit denir. Üst solunum enfeksiyonu bulaşıcı olduğu gibi yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Kronik farenjitte ise ateş ya da kırgınlık yoktur ancak yutkunma güçlüğü, gıcık öksürüğü, yanma, gerilme, yabancı cisim takılmış gibi bir his ve boğazı sık sık temizleme isteği olur. Boğazı tahriş eden hava kirliliği, toplu ve kalabalık ortamlar kronik faranjit sebebidir. Kronik faranjit kişiden kişiye hapşırma ve öksürme yoluyla bulaşabilir.

FARANJİT NEDEN OLUR?

Solunum yolu enfeksiyonu olan faranjit öksürük, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığına sebep oluyor. Faranjit sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan, diş eti çekilmelerinden, kirli havadan dolayı ortaya çıkar. Kirli havalarda bulunanlar bol bol sıvı tüketilerek boğaz bölgesinin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir.

BOĞAZ ENFEKSİYONUNA NE İYİ GELİR?

Havaların soğuması ve kış mevsimiyle birlikte boğaz enfeksiyonu görülme riski artıyor. Boğaz enfeksiyonunu evde yapabileceğiniz doğal yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz.

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelen besinler;

Papatya çayı

Bol miktarda su tüketimi

Nane limon

Adaçayı

Bal

Vitamin ve mineralli besinler