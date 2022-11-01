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Giriş Tarihi: 1.11.2022 17:26

Her 6 kişiden 1'i bu hastalığa yakalanıyor

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Her 6 kişiden 1’i bu hastalığa yakalanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görevli Uzman Dr. Erdi Şeker huzursuz bağırsak sendromu hakkında açıklama yaptı.

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) halk arasında bilinen adıyla huzursuz bağırsak sendromu, toplumumuzda yaygın görülen, sindirim sistemini etkileyen ve sebebi bilinmeyen fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. İrritabl bağırsak sendromu (İBS) hastaların günlük hayat kalitesini ciddi anlamda etkilemektedir.

KADINLARIN DOMİNANT OLDUĞU BİR HASTALIKTIR

İrritabl bağırsak sendromu (İBS) halk arasında bilinen adıyla huzursuz bağırsak, hassas bağırsak hastalığı önemli bir hastalıktır diyen Uzman Dr. Erdi Şeker; "Hem kişinin yaşam kalitesiyle hem de polikliniğimize yapılan başvuruların büyük bir kısmını oluşturması sebebiyle üzerinde durduğumuz bir hastalıktır. Birinci basamakta aile hekimliğine başvuruların onda biri, bizim polikliniklerimize başvuruların dörtte birini oluşturmaktadır. Kadınların dominant olduğu bir hastalıktır ve üçte ikisi kadınlardan oluşmaktadır. Toplumdaki sıklığı yüzde 10- 15 arasında değişmektedir. Hatta ülkemizde yapılan çalışmalarda yüzde 20 ye kadar ulaşan rakamlar görülmüştür." ifadesini kullandı.

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Her 6 kişiden 1'i bu hastalığa yakalanıyor
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