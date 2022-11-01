Kurdeşen Neden Olur? Sebebi Nedir ve Nasıl Geçer, Tedavisi Nedir?

Bulaşıcı bir hastalık değildir.Bu kabarıklıklar cildin herhangi bir yerinde oluşabilir. Kurdeşen döküntüleri bir kalem ucu kadar küçük ya da bir yemek tabağı kadar büyük olabilir. Hatta döküntüler birleşerek vücutta daha da geniş kabarıklıklar oluşturabilir.

Kurdeşen kabarıklıkları genellikle 24 saat içerisinde kaybolur. Ancak eski döküntüler kayboldukça yerine yenileri gelebilir ve böylelikle kurdeşen birkaç gün veya daha uzun süreler sürebilir. Bu şekilde ilerleyen kurdeşen nöbetleri çoğunlukla 6 haftadan kısa sürer ancak hastalığın süresi 6 haftayı geçmişse, bu durumda kronik kurdeşen söz konusu demektir.

Kurdeşende, deride hafifçe kabarık şekilde pembe ya da kırmızı kabarıklıklar oluşur. Bu döküntüler tek başına ya da grup şeklinde ortaya çıkabilir. Hatta geniş bir alanda döküntüler birleşebilir. Bir noktadaki kabarıklık bir gün içerisinde kaybolabilir ama başka bir noktada yeni bir tanesi ortaya çıkabilir. Şiddetli kaşıntı, yanma hissi veya ağrı diğer belirtiler arasındadır. Belirtiler genellikle geceleri daha da kötüleşir.

Kısa süreli yani akut kurdeşen çoğunlukla alerjik bir nedenden kaynaklanır ama kurdeşeni tetikleyen başka etmenler de vardır. Bazı kişilerde kurdeşen belli bir tetikleyiciye bağlı olarak (örneğin güneşte çok kalmak) hep aynı noktada görülür.

Kurdeşen Nedenleri

Alerjik bir tepki kurdeşeni tetikleyebilir. Yaygın olarak alerjik tepkiye yol açtığı düşünülen etmenler şöyledir:

Alerji aşıları, Böcek ısırıkları ve sokmaları,Hayvanlar,İlaçlar, Kozmetik ürünleri, Lateks benzeri alerji yapan bir şeye dokunmak, Polenler, Yiyecekler: Meyveler (asitli meyveler başta olmak üzere), kuru yemiş, kabuklu deniz ürünleri, süt ve yumurta

Kurdeşen tedavisi:

Hafif veya orta dereceli kurdeşen hastalarının tedavisi genellikle antihistaminik denilen alerji ilaçlarıyla yapılır. Bunun dışında kortizonlu ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar ya da iltihapla savaşan diğer tür ilaçlar da doktor tarafından hastanın durumuna göre reçete edilebilir.