Rahim kanseri neden olur? Rahim Kanseri Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

RAHİM KANSERİ NEDİR?

Normalde vücudun dokularını oluşturan sağlıklı hücreler düzenli olarak büyür, bölünür ve yenilenirler. Bu vücudu sağlıklı kılar. Bazen belirli hücreler anormal olarak gelişirler ve kontrolsüz büyürler. Bu olduğu zaman tümörler oluşmaya başlar. Tümörler iyi huylu (kanser olmayan) veya kötü huylu (kanser) olabilir.

Rahim kanserinin en sık görülen çeşidi rahim içi (endometrium) kanseridir. Rahim içi (endometrium) kanseri rahim içi döşemesinde (endometrium) oluşur. Sarkom başka çeşit bir rahim kanseridir. Sarkom kas veya diğer dokulardan köken alır. Sarkom rahim içi (endometrium) kanserinden daha nadir görülür ancak rahim içi kanserinden daha saldırgandır ve belirtileri farklıdır. Rahim içi kanseri sarkomdan daha sık görüldüğü ve belirtileri farklı olduğu için bu sayfada esas olarak rahim içi kanseri anlatılacaktır ve rahim içi kanseri yerine kısaca rahim kanseri denilecektir.

RAHİM KANSERİ NEDENLERİ

Rahim kanserine neyin neden olduğunu tam olarak bilemiyoruz fakat bu hastalıkla ilişkili bazı risk faktörleri vardır. Birçok rahim kanseri hormon bağımlıdır. Bir kadındaki hormon düzensizliği rahim kanserine neden olabilir. Kadında overler (yumurtalıklar) tarafından salgılanan ve adet siklusunu düzenleyen östrojen ve progesteron adlı hormonlar vardır. Bu hormonların düzenli salınımı her ay devam eder.

RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ

Rahim kanseri teşhisi için en önemli şey belirtiler açısından uyanık olmaktır. Anormal kanama, lekelenme, yeni bir akıntı veya menopozdan sonra kanama veya lekelenme olması rahim kanseri belirtileridir. Bu belirtiler daimi olabileceği gibi geçici de olabilir. Özellikle menopozdan sonra, her anormal kanamanın bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Menopoz sonrası yaşanan vajinal kanamalar en önemli belirtidir. Bu kanamalar, hafif veya ağır kanamalar gibi geniş bir yelpazede görülebilir.

Vajinadan gelen çok az kanlı fakat, sulu ve kokulu akıntı

Cinsel ilişki sonrası kanama (postkoital kanama)

Menopoz dönemine girmemiş kadınlarda adet dönemleri aralarında yaşanan kanamalar nadir de olsa rahim kanserinin belirtisidir.

Cinsel ilişki sonrası ağrı, karında ağrı ve karında rahatsızlık hissi rahim kanseri belirtisi olabilmektedir.

rahim kanserinin ileri evrelerinde halsizlik, kilo kaybı ve kabızlık gibi diğer belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

RAHİM KANSERİ TEDAVİSİ

Tedavinin şekli sağlığınıza ve durumunuza bağlıdır. Sizin için hangi seçeneğin en iyisi olduğu hakkında doktorunuzla konuşun.

Rahim kanseri ameliyatı

Eğer rahim kanseri saptanırsa hastalığı tedavi etmek ve daha ileri tedavilerin gerekli olup olmayacağını öğrenmek için ameliyat yapılır. Ameliyat sırasında hastalığın evresi saptanır. Evreleme doktorunuzun hangi tedavin en iyi başarı şansı verdiğine karar vermesine yardımcı olur. Kanser evreleri 1'den 4'e kadardır. Dördüncü evre en ilerisidir. Kanserin evresi tedaviyi ve sonucunu etkiler. Hastaların çoğunun hem rahmi hem de yumurtalıkları alınır. Çoğu vakada bu karından yapılır. Nadiren vajinal veya laparoskopi ile yapılabilir. Kanser rahimde olsa bile rahim kanseri olan hastaların yumurtalık kanseri riski artmış olduğu için yumurtalıklar da alınabilir. Alt karın bölgesindeki lenf düğümleri de kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için alınabilir.

Rahim içi kanseri radyasyon (ışın) tedavisi

Radyasyon tedavisi hastalığın evresi temelinde ameliyattan sonra yapılabilir. Nadir olmakla birlikte bazı kadınlar tek başına radyasyonla tedavi edilirler. Radyasyon yüksek enerjili ışınlarla kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurur. Tedavi genellikle haftalar sürer ve özel bir merkeze günlük gitmeyi gerektirebilir.

Rahim kanseri için diğer tedaviler

Diğer rahim kanseri tedavileri kemoterapi ve hormon tedavisidir. Bazı kadınlar, progesteron hormonunun sentetik bir versiyonu olan progestin ile tedavi edilebilir. Bu tedavi şekli aşağıdaki durumlarda denenebilir:

Ameliyat bir seçenek değilse

Tetkikler kanserin yayıldığını veya ameliyat yada radyasyondan sonra tekrar çıktığını gösteriyorsa

Genç bir hasta gelecekte bir çocuk istiyorsa