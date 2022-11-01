Tırnak Kırılması Neden Olur, Nasıl Önlenir? Tırnak Kırılması Neyin Belirtisi Ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

TIRNAK KIRILMASI

Tırnak kırılması, tırnaklar bir yandan parmakları dış etkenlerden korumak için gerekli olsa da, bir yandan da kadınlar için önemli bir görsellik sağlarlar. Normalde koruyucu bir protein olan kreatin maddesinden oluşan tırnaklar dayanıklıdır. Sağlıklı bir metabolizması olan kişilerin tırnakları sağlıklı olur. Yüzeyleri düzgün, renkleri pembe, sert olduğu kadar esnek yapıda olur. Ancak bazen tırnak kırılması ile karşılaşılabilir. Bu tırnak bakımının yeteri kadar yapılmadığına, çeşitli hastalıklara, hormonlardaki düzensizliğe işaret edebilir. Bu yüzden tırnak kırılması önemsenmelidir. Tırnak sağlığı için, düzenli bir bakım yapılması gerekir.

Tırnakların kırılmaması, dayanıklı olması yapılacak bakımla alakalıdır. Dış etkenlerden dolayı tırnağın zedelenmesine engel olmak için koruyucu kremlerin kullanılması, gerekiyorsa eldiven takılması gerekir. Özellikle törpüleme sırasında zedelemeyi önlemek için, tırnak yanları törpülenmemelidir. Ayrıca beslenmeye dikkat edilmelidir. Vitamin ve mineraller bakımından zengin bir diyet programı uygulanmalıdır. Tırnak kırılması ayrıca suyu yeterince tüketmeyen kişilerde yaygın olarak görülebilir. Suyun az tüketilmesi tırnakları kırılgan bir hale getirir. Bunun yanında alkol içeren kozmetik ürünlerinin kullanılması da, tırnak kırılmasına uygun ortam hazırlar. Şunu unutmamak yararlı olabilir; sağlıklı tırnaklar kırılmaya karşı oldukça mukavemetli olur. Tırnaklarınızı kolay kırılıyorsa, ortada bazı sorunların bulunduğu anlaşılmalıdır.

TIRNAK KIRILMASININ SEBEPLERİ



Tırnak kırılmasında görülen en sık sebep vitamin eksikliğidir.Özellikle tırnak ve saç vitamini olarak bilinen biotin (B7 vitamini-H vitamini) eksikliğinde,demir eksikliği,kalsiyum,magnezyum ve çinko eksikliğinde tırnaklar kolay kırılır.Bilimsel olarak en bilineni ise olan biotin eksikliğidir olmasıdır.Bunun dışında bir çok hastalıkta tırnak kırılması sorunu görülebilmektedir.Bu hastalıklar;hipotiroidi,hipertiroidi,kronik kalp-akciğer hastalıkları.tırnağa kadar yayılan sedef hastalığı,tırnak mantarı,uzun süren sistemik enfeksiyon hastalıklar.



Beslenme nedenleriyle olan tırnak sorunları;



Proteinden yetersiz beslenmede keratin sentezi azaldığı için tırnaklar yumuşayarak kırılır.



Sürekli oje kullanımı tırnağın havasız kalmasına ,asetonda yıpratıcı etkisi nedeniyle tırnak kırılmasına neden olabilmektedir.

TIRNAK KIRILMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Tırnak kırılması bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa, alınacak bazı önlemler faydalı olabilir. Eğer bir hastalık tespiti yapılırsa, bunun tedavisinin yapılması yapılması gerekir. Sizin alabileceğiniz önlemler arasında;

-Tırnaklarınızı fazla uzatmamak

-Tırnakların yanlarını törpülememek

-Tırnakların düzenli olarak bakımını yapmak ve nemli tutmak

-Bulaşık yıkarken eldiven kullanmak

-Tırnakların alet gibi kullanılmasına engel olmak

-Oje sürerken tırnaklardaki yağın temizlenmesi, ojelerin asetonla çıkarılması

-Sadece tırnakların değil, tırnak etlerinin de nemlendirilmesi

-Ağır yüklerin altına tırnaklarla girilmemesi, tırnak kırılmasını azaltabilir.

Tırnaklarınızın sağlığını görünümüyle değerlendirebilirsiniz. Tırnaklarınız size bazı sinyaller verecektir. Kırılmalarına engel olmak için, kalsiyum ve vitamin takviyesi yapmanız bile faydalı olacaktır. Eğer tırnak kırılmasına engel olamıyorsanız, bu konuda bir uzmana danışmanızda yarar bulunmaktadır.