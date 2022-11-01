Topuk Çatlağı Neden Olur? Topuk Çatlakları Nasıl Geçer ve Sebebi Nedir, Topuk Çatlakları Evde Tedavi İle Nasıl Giderilir?

Yürümeye başladığımız günden itibaren bedenimizi ayakta tutan ve bütün yükü taşıyan ayaklarımıza gerekli bakımı yapmadığımız takdirde çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ayakların yeterince temizlenmemesi, nemlendirilmemesi ve havalandırılmaması ayaklarda ortaya çıkabilecek hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Topuk çatlakları da bu hastalıkların başında gelir. Topuk çatlakları, evde doğal yöntemlerle hafifletilebilir ve ağrıları giderilebilir. Yine de evde tedavi yöntemleri denemeden önce bir uzmana danışmak ve doktor kontrolünde tedaviye başlamak oldukça önemlidir.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?

Topuk çatlaklarına sebep olabilecek birçok etmen bulunmaktadır. Topukların yeterince nemlendirilmemesi, kuru kalması gibi durumlar topukta çatlamaya ve devamında ağrı hissedilmesine neden olabilir. Topuğunuzun çatlağını giderebilmek için öncelikle topukların çatlamasına neden olan şeyin ne olduğunu bulmanız ve o alışkanlığınızı değiştirmeniz gerekmektedir. İşte topuk çatlaklarına sebep olabilecek bazı etmenler:

Yetersiz nemlendirme ve kuruluk

Topuk çatlaklarının en belirgin nedeni topukların yeterince nemlendirilmemesi ve kuru kalmasıdır. Ayak altındaki deri genelde sert, kuru ve pütürlüdür. Bunun sebebi de topuk derisinde yeterince ter bezinin bulunmamasıdır. Deride bulunan yağlar normalde deriyi yumuşak ve nemli tutmaktadır ancak hem ayaklardaki ter bezi yetersizliği hem de az yağ bulunması sebebi ile ayaklar kurumaya oldukça yatkındır. Özellikle deriniz kuru bir deriyse topuklarınızda çatlak olma ihtimali daha yüksektir ve bu yüzden ayaklarınızı düzenli olarak nemlendirmeniz gerekmektedir.

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Eğer beslenme programınızda yeterli seviyede vitamin, mineral ve çinko yoksa bu durum topuk sağlığınızı etkileyebilir ve topuklarınızda çatlağa sebep olabilir.

Ayaklara fazla baskı binmesi

Özellikle günlük hayatınızda fazla ayakta durmak da topuk çatlaklarına sebep olabilmektedir.

Ayaklarda görülen rahatsızlıklar

Egzama, sedef, diyabet gibi bazı cilt problemleri çatlayan topuklara yol açabilir.

Yaşlanma

Yaş ilerledikçe cilt daha fazla kurur ve elastik yapısını kaybeder. Bu yüzden ilerleyen yaşlarda topuk çatlaklarına daha sık rastlanır.

Yanlış ayakkabı seçimi

Topuk kısmı açık sandaletler veya ayakkabılar topuğun alt kısmında bulunan yağların yan taraflara doğru yayılmasına sebep olur ve bu durum topuk çatlaklarına yol açar. Ayaklarınızı düzenli nemlendirirseniz bu sıkıntı ortadan kalkacaktır.

TOPUK ÇATLAĞI NASIL GEÇER?

Dengeli beslenme ve bol su tüketimi ile topuk çatlağı nasıl giderilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Aynı zamanda topuğun arkasını kapatan ayakkabılar ve düzenli nemlendirme de topuk çatlağının giderilmesine yardımcı olacaktır. İşte topuk çatlağını giderme yöntemleri:

Medikal tedaviler

Ayaklarınızda meydana gelen topuk çatlakları çok canınızı sıkıyorsa bir uzman doktor yardımı ile tıbbi tedavi alabilirsiniz. Uzman doktor topuktaki sertleşmiş dokuyu alabilir böylece çatlak problemi ortadan kalkar.

Nemlendirici kullanımı

Eczanelerden doktorunuzun önerisine göre alabileceğiniz nemlendiriciler de ayak altında ortaya çıkan kurulukların giderilmesine yardımcı olacaktır.

TOPUK ÇATLAKLARI HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN OLUR?

Topuk çatlakları demir eksikliği, B vitamini eksikliği gibi sebeplerle ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda şeker hastalığı, tiroit yetmezliği, tiroit bezindeki problemler, böbrek hastalıkları en başta olmak üzere çeşitli metabolik rahatsızlıklar da topuk çatlaklarına sebep olabilir.

TOPUK ÇATLAKLARI HANGİ HASTALIĞIN HABERCİSİ?

Topuk çatlakları genelde birçok insan tarafından önemsenmez ve çoğu kişi için sadece çirkin görüntü yaratan bir problem olmaktan öteye geçmez ancak son dönemlerde yapılan bir araştırma topuk çatlaklarının oldukça ciddi bazı sağlık problemlerinin habercisi olabileceğini ortaya çıkartmıştır.

Yeni yapılan araştırmalar ile bilim insanları, topuk çatlaklarının yemek borusu kanserinin habercisi olabildiğini keşfetmişlerdir. Aynı zamanda topuk çatlakları düzgün bir biçimde tedavi edilmezse açık yaralara dönüşebilmekte ve vücuda enfeksiyon yayılmasına sebep olabilmektedir. Önemsiz gibi düşünülen bu problem ayak, bacak kaybına yol açacak ölçüde büyüyebilmektedir.