Zona Hastalığı Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Zona Hastalığı Nedir ve Nasıl Geçer, Kansere Sebep Olur Mu?

Günümüzde çok sık görülen rahatsızlıktan biri olan zona hastalığı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Nüfusun yüzde 90-95'i suçiçeği geçirirken, yüzde 10-30'u zona ile karşılaşır. Risk, ilerleyen yaşla ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla artış gösteriyor. Hastalık en çok sırt, bel ve yüz bölgesinde görülüyor. Şiddetli ağrıları tetikleyen hastalık bağışıklık sistemini zayıflatır. Hastalık kendini daha çok ağrı, ciltte kabartı, kaşıntı ve döküntülerle belli etmektedir. Haberimizde, Zona hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Zona hastalığı öldürür mü? Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

ZONA HASTALIĞI NEDİR?

Ülkemizde çok sık görülen zona hastalığı tipik bir deri rahatsızlığıdır. Zona, duyusal sinir hücresi gruplarını tutan, ağrılı bir enfeksiyondur.

ZONA HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zona hastalığının belirtileri arasında; uyuşma veya karıncalanma, kas güçsüzlüğü, mide ekşimesi, lenf nodlarında şişme açılan ve kabuklanan sıvı dolu kabarcıklar, kaşıntı, acı, yanma, dokunmaya duyarlılık, kızarıklık, ağrı, acıdan birkaç gün sonra başlayan kırmızı döküntüler yer alır. Tedavi edilmezse bu enfeksiyon kalıcı göz hasarına neden olabilir.

ZONA HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR? NASIL GEÇER?

Zona hastalığının tedavileri arasında; Bol bol dinlenmek, kaşıntıyı ve ağrıyı azaltmak için yara oluşan bölgelere soğuk kompres uygulamak, jel haldeki yulaf ezmesiyle banyo yapmak, kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu sürmek yer alır.

Zona hastalığı tedavisi için varisella zoster virüsüne karşı etkili asiklovir ve valasiklovir isimli antiviral ilaçlar kullanılır. Ağrı, yanma, batma gibi belirtiler için de ağrı kesici haplar, kremler ve losyonlar reçete edilir. Evde tedavi de belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı etkisi vardır.

ZONA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Zaman zaman yorgunum ya da hafif bir rahatsızlık geçiriyorum diyerek geçiştirdiğiniz zona hastalığı kişinin bağışıklık sistemini etkiliyor. Zona hastalığı, kişinin bağışıklık sisteminin zayıfladığı veya psikolojik olarak sıkıntılı bir dönemde ortaya çıkıyor.

ZONA NASIL ANLAŞILIR?

Zona çok belirgin ve farklı bir hastalıktır, çünkü kabarcıklar vücudun sadece beli bölgesinde görülür. Zona hastalığı birçok kişide olduğu gibi kanser hastalarında da öncelikle halsizlik olarak görülmeye başlar. Ardından deride kaşıntı, yanma ve kızarıklık gibi zona belirtileri görülür. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte de şiddetli ağrılar ve su dolu baloncuklar görülmeye başlar. Açık ve belirgin olan Zona belirtilerine rağmen şüpheli bir durum varsa o zaman kabarcıklardan alınan bir parça mikroskopla incelenir kan testi yapılabilir. Böylece herhangi bir şüpheye gerek kalmaz.

ZONAYA NE İYİ GELİR?

Zonaya iyi gelebilecek besinler arasında; Kuşburnu, zerdeçal, bal yer alıyor.

ZONA HASTALIĞI KANSERE SEBEP OLUR MU?

Zona hastalığı deri hastalığıdır. Hastalık bağışıklık sistemiyle alakalıdır. Bu nedenle zona kansere sebep olmaz.

ZONA HASTALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Zona hastalığı tedavis edilmezse başka rahatsızlıklara yol açabilir. Zona hastalığı doğrudan ölüm riski taşımaz.