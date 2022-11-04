Ozonla gençleş

Bağışıklık sistemimizin vücudumuzda oluşan zararlı oksidanlara karşı mücadele edememesi hem fiziki hem de mental anlamda yıpratıcı olabilir. Ama çözümsüz değilsiniz. Neredeyse 100 yıllık geçmişiyle tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak uygulanan ozon terapi, genç, dinamik ve sağlıklı bir yaşama sahip olmanın anahtarı niteliğinde. Bu nedenle pek çok insan ozon terapi nedir? Ozon terapi nasıl yapılır? Sorularının cevabını merak ediyor. Bu yazımda sizlere ozon terapinin faydalarından bahsedeceğim.Ozon terapi temelde oksijenin saf, duru bir şekilde, en doğal haliyle insan vücuduna verilmesi ve böylelikle hücrelere daha çok oksijen gitmesi prensibine dayanıyor. Metabolizmayı hızlandıran ozon terapi sayesinde dokuların yaşlanması yavaşlıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor, metabolizma hızlanıyor ve kilo alma problemi hemen hemen ortadan kalkıyor. Bir anti-aging yöntemi olarak sıklıkla tercih edilen ozon terapi sayesinde bağışıklık sistemi problemi olanlar, alerjik rahatsızlıklar yaşayanlar ve yaşlanma hızını yavaşlatmak isteyenler şifa, gençlik ve güç kazanıyor.Güvenilirliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış olan ozon terapi uygulamasında öncelikle terapi uygulanacak kişiye tıbbi değerlendirmeler yapılıyor. Kişiye özgü yapılan değerlendirmelerin ardından uygulama yapılacak kişiden kan alınıyor. Ve bu kan ozonla karıştırılıyor ve damar yoluyla vücuda geri veriliyor. Ozon kanla buluştuğunda, kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan spesifik maddelerle reaksiyona giriyor. Böylelikle kandaki oksijen miktarını artırıp dolaşımı düzenleyerek, dokulara daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor.Tamamlayıcı bir tıp yöntemi olan ozon terapi tedavisi, bağışıklığı güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor. Özellikle hava değişiminin yaşandığı bu mevsimde oldukça etkili olan ozon, kişinin metabolizmasını yenileyerek güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini uyararak bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların hücresel bütünlüğünü zayıflatan ozon, birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.UZMAN hekimlerce gerçekleştirilmesi gereken ozon terapide tek seans 15-20 dakika sürüyor. Kişi uygulama sonrası günlük hayatına rahatlıkla devam edebiliyor. Kan dolaşımını destekleyen ve vücuttaki oksijen kapasitesini artıran ozon terapinin etkisi 3'üncü seanstan itibaren kendini göstermeye başlasa da bu süre kişinin genel durumu, yaşı ve varsa sağlık problemlerinin türüne göre değişebiliyor. Hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için her yıl, haftada iki kez olmak üzere 10 seanslık kür şeklinde uygulanması öneriliyor.