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Giriş Tarihi: 6.11.2022 16:31

İstanbul Maratonu'nda akciğer kanserine dikkat çektiler

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İstanbul Maratonu’nda akciğer kanserine dikkat çektiler

İstanbul'da 44'üncü kez gerçekleştirilen maratonda akciğer kanserine karşı farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi. Kasım ayının Akciğer Farkındalık Ayı olması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta ve hasta yakınları ile birlikte yürüyüşe katıldı.

Kasım ayının Akciğer Farkındalık Ayı olması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk de farklı bir çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta ve hasta yakınları ile birlikte yürüyüşe katıldı. 8 kilometre yürüdüklerini ifade eden Kocatürk, "Amacımız akciğer kanserinin önlenmesi ve erken tanısının konabilmesi için farkındalık yaratmak.

Kasım ayı akciğer farkındalık ayı. Akciğer kanseri hastaları zamanında tanı konulup iyi bir ameliyat geçerirlerse eski hayatlarına dönebilirler. Bunu da vurgulamak istedik" diye konuştu. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve beraberindekiler köprü üzerinde, "Erken Tanı Yaşatır, Erken Tanı Koşturur" yazısını taşıyarak farkındalık oluşturdu.

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İstanbul Maratonu'nda akciğer kanserine dikkat çektiler
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