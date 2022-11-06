İstanbul Maratonu’nda akciğer kanserine dikkat çektiler

Kasım ayının Akciğer Farkındalık Ayı olması nedeniyle Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk de farklı bir çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan hasta ve hasta yakınları ile birlikte yürüyüşe katıldı. 8 kilometre yürüdüklerini ifade eden Kocatürk, "Amacımız akciğer kanserinin önlenmesi ve erken tanısının konabilmesi için farkındalık yaratmak.

Kasım ayı akciğer farkındalık ayı. Akciğer kanseri hastaları zamanında tanı konulup iyi bir ameliyat geçerirlerse eski hayatlarına dönebilirler. Bunu da vurgulamak istedik" diye konuştu. Prof. Dr. Celalettin Kocatürk ve beraberindekiler köprü üzerinde, "Erken Tanı Yaşatır, Erken Tanı Koşturur" yazısını taşıyarak farkındalık oluşturdu.