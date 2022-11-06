Radyolojide yapay zeka

Türk Radyoloji Derneği (TÜRKRAD) tarafından düzenlenen "43. Ulusal Radyoloji Kongresi" Antalya'da yapıldı .Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol, "Son yıllarda dijital çağda teknolojideki gelişmelerle birlikte radyolojideki görüntülemeler de son derece gelişti ve değişti, yapay zekayla da farklı bir şekle evrildi. Günümüz tıbbında hastaların doğru tanı alması ve tedavileri için radyolojik görüntüleme yöntemleri neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Radyolojik yöntemlerin doğru kullanılması, dünya standartlarındaki kalitede inceleme yapılması ve dolayısıyla hastaların doğru tedaviye ulaşması için çok kritik bir önemi olduğunu biliyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA TEHDİT DEĞİL FIRSAT

Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İhsan Şebnem Örgüç, radyolojinin tıbbın 'gören gözü' olduğunu belirterek,şunları söyledi: "En büyük şikayetimiz artan iş yükü. Bu iş yükünü biraz teknoloji ve yapay zekaya devredersek, hastalarımızla yüz yüze görüşme onların kaygılarını giderme açısından daha fazla zamana sahip olacağız. O nedenle yapay zekanın bir tehdit değil fırsat olacağına inanıyorum" dedi.

COVİD SONRASI MEME KANSERLERİ İLERİ EVREDE GELDİ

Covid'in etkisinin yanında sonrasını da konuşmanın önemli olduğun söyleyen Prof. Dr. Örgüç, "Meme kanseri ve taramalarda gördüğüm Covid öncesi döneme göre meme kanseri hastalarının kitleleri daha büyük, daha ileri evrede ve tedavi edilmesi daha zor bir aşamada. Bu da bizim için Covid'in sonrasında oluşturduğu olumsuz yönlerden biridir. Şikayetleri ertelemeyin, tarama ve kontrolleri ertelemeyin. Bu bahaneler sonrasında, sağlık sistemine daha büyük bir yük olarak geri dönüyor" dedi.