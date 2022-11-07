Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı

Son dönemde dünyada küçük kesiden baypas ameliyatlarının popüler olmaya başladığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, yöntemin uygulanma kararında, aort damarının pozisyonu, damarların yapısı ve kireçlenme durumunun belirleyici faktörler olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, "Ameliyat öncesi detaylı planlama, yüksek teknolojili donanımlar ve görüntüleme sistemlerinin kullanılması ile koroner baypas cerrahisi küçük kesilerden mümkün hale gelmektedir. Bacaktan damar kullanılacağı durumlarda ise bacağa kesi yapmadan kamera ile tüm bacak damarı endoskopik (VirtuoSaph Plus) olarak çıkartılabilmektedir" dedi.

Küçük kesi ile hastalar sosyal ve iş yaşamlarına çok daha kısa sürede dönüş yaptığını ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, "Göğüs kemiği açılmadığı için hastaların ağrı hissi yok denecek kadar az oluyor. Ameliyat sırasında ve sonrasında klasik yönteme göre daha az kanama olduğundan, hastada çok daha az kana ihtiyaç duyuluyor. Hastalar göğüs kemiği kesilmediği için vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılmıyor ve iyileşme süreci kısalıyor. Normal baypas ameliyatlarında hasta 7-10 gün hastanede kalırken, küçük yara baypas ameliyatlarında hasta 4-5 gün içerisinde taburcu olabiliyor. Klasik ameliyatlar sonrasında uzun süre araba kullanmak ve spor aktiviteleri yapmak önerilmezken, küçük kesi ile ameliyatlarda hasta taburcu olduğu gün kendi arabasını kullanarak evine dönebiliyor" diye konuştu.