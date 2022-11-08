Dr. Mehmet Suat Yılmaz’a ’En başarılı genç araştırmacı’ ödülü

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, "KKTC'nin ilk ve tek veterinerlik fakültesi olarak ülkemizi bu önemli kongrede her yıl temsil ediyoruz. Bir yandan geleceğin veteriner hekimlerini yetiştirirken diğer yandan sahip oldukları üst düzey olanaklarla genç akademisyenler yetiştirmeye de devam etmekteyiz. En başarılı genç araştırmacı ödülüne layık görülen, öğretim üyelerimizden Dr. Mehmet Suat Yılmaz'ı tebrik ediyorum" dedi.

Doktora tezi ile Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi'nden "En başarılı genç araştırmacı" ödülü ile dönen Dr. Mehmet Suat Yılmaz ise, tam donanımlı araştırma laboratuvarları, alanlarında yetkin hocaları ve Hayvan Hastanesi ile sahip oldukları uygulama imkanları ile YDÜ'nün bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı bütün olanakları sağladığını vurguladı. Layık görüldüğü ödülün kendisini gururlandırarak motive ettiğini ifade eden Dr. Mehmet Suat Yılmaz, Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi'nde KKTC'yi temsil etmenin de büyük bir gurur olduğunu söyledi.