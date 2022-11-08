‘Soğuk havaya dikkat edin, önleminizi alın’

Kalp ve damar rahatsızlığı olan vatandaşların soğuk havalarda dikkatli olmalarını belirten Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aytaç Vural, "Kış mevsimi ile birlikte soğuk havaya bağlı kalp krizi riski de artış gösterebilmektedir. Soğuk havalarda özellikle vücut ısısındaki ani değişimler kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE KALP HASTALIKLARDA ARTIŞ YAŞANABİLMEKTE'

Soğuk hava ve aşırı rüzgarın kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında geldiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aytaç Vural, "Bu faktörler, vücut ısısında ani değişimlere sebep olarak kalp krizi riskini de artırabiliyor. Kalp hastalarının kış aylarında soğuk havadan uzak durmaları sağlıklı bir kış geçirmelerini sağlayabilir. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde benzeri hastalıklarda artış yaşanabilmektedir. Soğuktan koruyucu kıyafetler giymeleri, C vitamininin yüksek olduğu yiyecekler, mevsimsel taze meyve, sebze tüketmeleri, aşırı kafein ve alkol tüketiminden kaçınmaları gerekmektedir" diye konuştu.

'SOĞUKTA AĞIR VE YOĞUN EGZERSİZ YAPMAYIN'

Egzersizin kalp hastalarında olumlu etkileri olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Vural, "Egsersizi öneriyoruz fakat, soğuk havalarda ağır ve yoğun egzersizleri tavsiye etmiyoruz. Havaların daha ılık olduğu saatlerde ve günlerde tempolu yürüyüşler yapılabilir. Ayrıca gribal enfeksiyona yakalanmamaları ve özen göstermeleri gereklidir" dedi.